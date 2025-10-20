CAMION

Alta soddisfazione ma poche donne e giovani. Mancano parcheggi e riconoscimento

Cosa pensano gli autisti di mezzi pesanti della loro professione nell’autotrasporto? Autisti di mezzi pesanti soddisfatti ma poco valorizzati: è il quadro che emerge dal Truck Driver Barometer condotto da IRU in collaborazione con Truckfly by Michelin.

L’indagine, basata su 1.100 interviste in sette Paesi europei, analizza il livello di soddisfazione, le difficoltà quotidiane e le sfide future del settore.

L’81% degli autisti di mezzi pesanti è soddisfatto

Secondo il CEO di Truckfly by Michelin, Stéphane Rabiller, l’81% degli autisti di mezzi pesanti si dichiara soddisfatto, nonostante turni lunghi e condizioni spesso complesse.

Tuttavia, solo il 14% raccomanderebbe la professione a un amico o familiare, segno che il problema non è la passione per la guida, ma il riconoscimento e le condizioni di lavoro.

Sorprendentemente, le donne autiste mostrano livelli di soddisfazione più alti e sono più propense a consigliare il mestiere, indicando che una volta inserite nel settore trovano un ambiente gratificante.

Età media elevata e poche donne nel settore

La ricerca IRU evidenzia che solo il 4% degli autisti europei ha meno di 25 anni, mentre oltre un terzo supera i 55.

Il ricambio generazionale è quindi una delle priorità per il futuro dell’autotrasporto.

Le donne rappresentano appena il 4% dei conducenti di camion in Europa. I principali ostacoli sono la carenza di aree di sosta sicure, la scarsa immagine della professione e la difficoltà di conciliare i lunghi periodi lontano da casa con la vita privata.

Cosa chiedono gli autisti di mezzi pesanti

Il 90% degli intervistati segnala la mancanza di parcheggi attrezzati e sicuri come problema principale, seguita dal trattamento inadeguato nei luoghi di consegna (85%) e dai bassi salari.

Secondo l’IRU, migliorare le condizioni di lavoro e la percezione pubblica del mestiere è essenziale per rendere più attrattiva la professione.

Tra le priorità indicate:

Aree di sosta più sicure e moderne;

Retribuzioni adeguate;

Formazione professionale continua;

Maggior rispetto e valorizzazione del ruolo dell’autista.

Approfondimento: Autotrasporto: incentivi formazione, domande dal 20 ottobre 2025

Le soluzioni per trattenere e attrarre nuovi autisti

Gli autisti di mezzi pesanti ritengono fondamentali interventi concreti come migliorare le aree di sosta (priorità per il 93% degli uomini e il 100% delle donne), offrire premi e riconoscimenti, e modernizzare la formazione.

L’app Truckfly by Michelin contribuisce in questa direzione offrendo oltre 125.000 punti di interesse per camionisti in Europa e un sistema di navigazione GPS dedicato ai mezzi pesanti.

“Rendere la vita quotidiana più semplice agli autisti significa anche trattenere i talenti”, sottolinea Rabiller.

Un mestiere da valorizzare

Il Truck Driver Barometer 2024 di IRU conferma che gli autisti di mezzi pesanti sono fieri del proprio lavoro ma chiedono più sicurezza, infrastrutture e rispetto.

L’autotrasporto europeo deve investire in condizioni migliori, tecnologia e formazione, per garantire una filiera logistica più sostenibile e attraente per le nuove generazioni.

Leggi anche: Bonus patente mezzi pesanti autotrasporto esaurito in poche ore