CAMION

La sentenza n. 146/2025 della Corte d’Appello di L’Aquila conferma, applicando i criteri del CCNL Trasporti Logistica e Spedizioni e della giurisprudenza, quando l’attività di un autista debba essere qualificata come lavoro continuativo (orario ordinario di 39 ore settimanali) o come lavoro discontinuo (orario ordinario di 47 ore settimanali).

Questa distinzione è decisiva perché incide direttamente sul calcolo e sul diritto al pagamento degli straordinari.

Il caso: un autista rivendica straordinari da lavoro continuativo

Un autista del settore autotrasporto ha agito in giudizio sostenendo di lavorare 12 ore al giorno per circa 70 ore settimanali.

Riteneva che la sua fosse un’attività di lavoro continuativo, quindi soggetta al limite di 39 ore settimanali previsto dall’articolo 11 del CCNL Logistica e Trasporti e Spedizioni. Secondo questa impostazione, tutte le ore oltre tale limite costituivano straordinari da retribuire.

La richiesta comprendeva il pagamento delle differenze retributive, comprensive di straordinari notturni e diurni, tredicesima, quattordicesima e ferie non godute.

Il Tribunale di primo grado ha respinto il ricorso e l’autista ha presentato appello, chiedendo la riforma della sentenza e l’esibizione dei cronotachigrafi per provare l’orario effettivo.

La decisione della Corte: lavoro discontinuo e orario a 47 ore

La Corte d’Appello di L’Aquila ha confermato il rigetto. Dalle prove è emerso che l’attività di autotrasporto svolta dall’autista era caratterizzata da pause, attese e tempi di inattività, come le soste per carico e scarico, durante le quali il lavoratore poteva disporre liberamente del proprio tempo.

Questi elementi configurano il lavoro discontinuo, disciplinato dall’articolo 11-bis del CCNL, che stabilisce:

orario ordinario di 47 ore settimanali ,

, media di 58 ore settimanali calcolata su un periodo di 6 mesi ,

calcolata su un periodo di , fino a un massimo di 61 ore settimanali solo se, su quel periodo, la media non supera comunque le 58 ore.

Secondo i giudici, quindi, non si applica il regime del lavoro continuativo e, nel caso concreto, non è provato in modo rigoroso il superamento del limite di 47 ore settimanali di lavoro effettivo, necessario per il pagamento degli straordinari.

Onere della prova: dimostrare gli straordinari reali

La sentenza ribadisce un punto centrale per tutto il settore autotrasporto: chi rivendica straordinari deve provare in maniera dettagliata e documentata di aver superato il limite di 47 ore settimanali di lavoro effettivo.

Non basta indicare l’orario di partenza e di arrivo; occorre fornire dati precisi su:

tempi di guida effettivi ,

, pause e soste ,

, eventuale attività di carico e scarico.

La Corte ha chiarito che cronotachigrafi e fogli di viaggio, da soli, non costituiscono prova piena e che l’ordine di esibizione non può supplire all’assenza di allegazioni puntuali.

Lavoro continuativo e straordinari autisti autotrasporto

L’autista aveva calcolato come lavoro continuativo l’intero periodo compreso tra la partenza e l’arrivo, conteggiando anche i tempi di inattività.

Ma la Corte ha rilevato che non è fornita prova rigorosa del superamento del limite di 47 ore settimanali di lavoro effettivo, necessario per ottenere il pagamento degli straordinari.

Di conseguenza:

non sono dovuti gli straordinari rivendicati ;

; non si configurano differenze retributive ;

; l’eventuale contratto aziendale non è decisivo per qualificare il lavoro come discontinuo, che può essere accertato in base ai fatti. Se però esiste un accordo aziendale, questo si applica comunque a tutti i lavoratori, salvo esplicito dissenso da parte di chi aderisca a un sindacato diverso.

Indicazioni per il settore autotrasporto e autisti di mezzi pesanti

La sentenza 146/2025 conferma che, nell’autotrasporto, l’inquadramento tra lavoro continuativo e lavoro discontinuo dipende dalla concreta organizzazione dell’attività, non solo dagli accordi sindacali.

Quando il servizio comporta pause significative e tempi di attesa, l’autista deve essere inquadrato nel lavoro discontinuo, con orario ordinario di 47 ore settimanali.

Solo se l’attività è realmente ininterrotta si applica il regime di lavoro continuativo con limite di 39 ore e conseguente diritto al pagamento degli straordinari.

Continua a leggere: CCNL Trasporti, Logistica e Spedizioni: aumento in busta paga a gennaio e nuove indennità di trasferta