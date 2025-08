CAMION

Aumentano i pesi e le dimensioni dei mezzi pesanti per l’autotrasporto da luglio 2025 in Spagna. Dal 24 luglio 2025 cambiano le regole per l’autotrasporto e i mezzi pesanti in Spagna: aumentano i limiti di peso, vengono introdotte nuove deroghe sulle altezze e si semplificano le autorizzazioni per ecocombi e duo-trailer. Più peso anche per i mezzi pesanti ecologici.

Autotrasporto e mezzi pesanti: pesi e dimensioni in Spagna

Con l’Ordinanza PJC/780/2025, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale spagnola (Boletín Oficial del Estado), il governo spagnolo ha modificato il Reglamento General de Vehículos, aggiornando le norme su pesi e dimensioni dei mezzi pesanti. Le novità si applicano sia all’autotrasporto nazionale spagnolo sia ai trasporti effettuati da imprese italiane e unionali, incluso il cabotaggio e il trasporto combinato.

Mezzi pesanti fino a 44 tonnellate: nuova soglia per l’autotrasporto

Il principale cambiamento riguarda l’aumento della massa massima autorizzata da 40 a 44 tonnellate per i mezzi pesanti impiegati nell’autotrasporto:

Autoarticolati con almeno 5 assi (2+3, 3+2, 3+3)

con almeno (2+3, 3+2, 3+3) Autotreni composti da motrice a 3 assi e rimorchio a 2 o 3 assi

46 tonnellate per il trasporto combinato

In caso di trasporto combinato o intermodale, i mezzi pesanti potranno raggiungere fino a 46 tonnellate, se operano entro i 150 km dal porto o dalla stazione ferroviaria.

Altezza massima mezzi pesanti: fino a 4,5 metri

Per alcuni tipi di autotrasporto, la nuova normativa prevede deroghe al limite di altezza di 4 metri. I mezzi pesanti potranno arrivare a 4,5 metri nei seguenti casi:

Trasporto con bisarche

Container chiusi da 45 piedi

Fieno, foraggi e balle

e balle Trasporto di animali vivi

Forniture industriali su tratte brevi

su tratte brevi Veicoli gru per rimozione di mezzi incidentati

Ecocombi e duo-trailer: nuove regole per l’autotrasporto combinato

Importanti novità riguardano l’autotrasporto con combinazioni modulari (ecocombi o duo-trailer). La Spagna semplifica le regole eliminando l’obbligo di autorizzazione individuale:

I mezzi pesanti ecocombi potranno circolare se conformi ai requisiti tecnici previsti

Sarà necessario rispettare limiti di itinerario definiti dalla Dirección General de Tráfico

definiti dalla Dirección General de Tráfico Massa massima autorizzata : 72 tonnellate

: Lunghezza massima : 32 metri

: Divieto di trasporto merci pericolose (ADR)

Questa semplificazione riduce gli oneri burocratici per le imprese che operano nell’autotrasporto pesante transfrontaliero.

Mezzi pesanti ecologici: aumenti di peso per l’autotrasporto sostenibile

La riforma prevede incentivi per l’autotrasporto con mezzi pesanti a carburanti alternativi e a zero emissioni:

+1 tonnellata per mezzi alimentati con carburanti alternativi (biometano, gas naturale, ecc.)

per mezzi alimentati con (biometano, gas naturale, ecc.) +2 tonnellate per mezzi pesanti a zero emissioni

Queste disposizioni favoriscono l’evoluzione dell’autotrasporto verso una logistica più sostenibile.

Mezzi pesanti per il trasporto di legname: fino a 57 tonnellate

Per l’autotrasporto di legname in tronchi, la normativa prevede un aumento del peso massimo fino a 57 tonnellate, limitatamente a:

Percorsi inferiori a 150 km

Itinerari tra province confinanti

Questa misura si rivolge in particolare ai mezzi pesanti impiegati nell’autotrasporto forestale e industriale.

Entrata in vigore delle nuove norme per l’autotrasporto in Spagna

La normativa si applicherà con il seguente calendario:

Dal 24 luglio 2025 : entrano in vigore tutte le norme tranne i nuovi limiti di massa

: entrano in vigore tutte le norme tranne i nuovi limiti di massa Dal 24 ottobre 2025 : attivi i nuovi limiti di massa per i mezzi pesanti

: attivi i nuovi limiti di massa per i mezzi pesanti Dal 24 gennaio 2026: limiti di peso estesi anche alle cisterne

Aggiornamento della carta di circolazione

I mezzi pesanti potranno circolare con le nuove soglie di peso senza aggiornare immediatamente la carta di circolazione. L’aggiornamento sarà richiesto solo in fase di revisione annuale, a condizione che le nuove masse rientrino nei limiti tecnici del mezzo. Per i veicoli immatricolati in Italia non è richiesto alcun aggiornamento, poiché le 44 tonnellate sono già consentite dalla normativa italiana.

Ambito di applicazione delle nuove regole

Le nuove disposizioni si applicano:

All’ autotrasporto interno in Spagna

in Spagna Al cabotaggio internazionale effettuato da imprese italiane o europee

effettuato da imprese italiane o europee Ai trasporti internazionali combinati e intermodali

Obiettivi della riforma normativa sull’autotrasporto

Con questa riforma, la Spagna intende rendere l’autotrasporto più efficiente, riducendo il numero complessivo di viaggi necessari per spostare le merci.

Allo stesso tempo, punta a favorire una transizione ecologica concreta, grazie all’abbattimento delle emissioni di CO₂ attraverso l’utilizzo di mezzi pesanti più sostenibili.

Un ulteriore obiettivo è semplificare le pratiche amministrative, riducendo la burocrazia e facilitando l’impiego di ecocombi. Infine, il quadro normativo aggiornato mira a rafforzare la competitività dell’autotrasporto spagnolo, rendendolo coerente con le direttive europee in materia di sostenibilità e logistica.

Continua a leggere: Autotrasporto: nuova lista di controlli nelle imprese su tachigrafo, veicoli, orari e infrazioni