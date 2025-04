CAMION

Unire competenze, condividere strategie e creare nuove opportunità di business per autotrasporto e logistica.

Con questi obiettivi Astre Italia e Federtrasporti hanno promosso un open day congiunto dedicato alle imprese del settore autotrasporto e logistica. L’incontro si è svolto sabato 12 aprile 2025 e ha riunito le aziende associate per rafforzare la cooperazione avviata nei mesi scorsi.

Alleanze operative per autotrasporto e logistica

L’open day di Astre Italia e Federtrasporti ha alternato momenti di confronto strategico a sessioni operative, dove le imprese associate hanno discusso progetti condivisi, potenziali sinergie e nuove forme di collaborazione.

Astre Italia e Federtrasporti hanno messo al centro la volontà di fare rete in una fase in cui il mercato richiede massa critica, efficienza e innovazione.

L’open day è iniziato con una prima sessione mattutina pensata per offrire a rappresentanti e soci di entrambe le realtà un quadro completo delle attività in corso, delle strategie condivise e degli obiettivi fissati per rafforzare l’autotrasporto e la logistica integrata.

Nel pomeriggio, oltre 50 aziende associate si sono confrontate in una serie di meeting, studiati per tradurre la visione strategica in progetti operativi.

Ciascun incontro ha avuto l’obiettivo di individuare ambiti di collaborazione concreta, facendo leva sulle competenze specializzate di ogni impresa e tracciando le prime linee d’azione per iniziative comuni nell’autotrasporto e nella logistica

Il mercato dell’autotrasporto e della logistica

Il percorso condiviso tra i due gruppi si traduce in azioni concrete: dalle aggregazioni negli acquisti alla formazione specializzata, fino allo sviluppo di servizi assicurativi e soluzioni digitali. Il focus è di migliorare la competitività degli associati nell’autotrasporto e nella logistica, ottimizzando risorse e know-how.

Resta Italia: il progetto che digitalizza la borsa noli

Tra gli esempi già operativi Resta Italia, la società partecipata da entrambe le organizzazioni, nata per introdurre nel nostro Paese una borsa noli evoluta. Basata sulla piattaforma europea B2P, consente a committenti e trasportatori di incontrarsi in un ambiente digitale sicuro e tracciabile. La borsa noli Resta Italia facilita il matching tra domanda e offerta nel settore autotrasporto.

La borsa noli Resta Italia sta attirando un numero crescente di aziende, segno della domanda crescente di strumenti digitali per la logistica.

Le parole di Giuseppe Curcio, Presidente di Astre Italia

Il Presidente di Astre Italia, Giuseppe Curcio, ha sottolineato come l’open day abbia rafforzato il dialogo tra le imprese e dato slancio alla collaborazione:

«L’incontro è una conferma che il lavoro congiunto di Astre Italia e Federtrasporti sta aprendo nuove opportunità di crescita per tutte le aziende coinvolte. Ogni passo che compiamo rafforza la nostra capacità di rispondere alle sfide del mercato, ottimizzando i servizi e facendo leva sulle sinergie interne. Siamo pronti a proseguire su questa strada con l’obiettivo di consolidare la nostra posizione nel panorama nazionale e internazionale del settore dell’autotrasporto e della logistica, grazie anche al supporto della rete europea Astre. Fondamentale è stata la seconda parte della giornata, dove, circa 50 aziende di trasporto, hanno avuto la possibilità di incontrarsi e confrontarsi sulla possibilità di condividere Business, per cui rafforzare le potenzialità di ognuno di Noi anche in settori non diversi dalle proprie competenze, come la chimica, la logistica di magazzino, over seas, doganale e tanto altro. Siamo solo all’inizio.”

Autotrasporto e logistica: un modello collaborativo che guarda avanti

L’alleanza tra Astre Italia e Federtrasporti rappresenta un modello di integrazione nel mondo dell’autotrasporto. Dove efficienza e innovazione vanno di pari passo con la capacità di fare rete. L’open day non è stato solo un evento, ma un passaggio verso una rete più strutturata, digitale e resiliente.

