Autotrasporto: l’Albo chiede l’opinione degli autisti con CQC
Focus su lavoro, sicurezza e carenza di conducenti
L’Albo degli Autotrasportatori prova a dare voce direttamente a chi lavora ogni giorno sulle strade italiane. È online il nuovo questionario rivolto ai conducenti del settore autotrasporto merci per conto terzi in possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC).
La survey, compilabile anche da smartphone, resterà attiva fino al 1° giugno e richiede circa dieci minuti.
Autotrasporto: l’Albo ascolta gli autisti
L’indagine punta a raccogliere indicazioni concrete da parte degli autisti che lavorano nell’autotrasporto merci. Nel questionario si parla di lavoro quotidiano, sicurezza, condizioni delle strade e difficoltà che negli ultimi anni stanno mettendo in difficoltà il settore.
C’è attenzione anche al tema della mancanza di conducenti, problema che molte aziende segnalano ormai da tempo.
Per partecipare: vai su Albo Autotrasportatori
Autotrasporto: un settore alle prese con la carenza di autisti
Negli ultimi anni il mondo dell’autotrasporto merci ha dovuto affrontare problemi sempre più evidenti. Molte aziende segnalano difficoltà nel trovare personale, mentre gli autisti lamentano costi elevati, tempi di lavoro complessi e condizioni spesso poco sostenibili.
L’Albo punta quindi a raccogliere dati concreti direttamente da chi opera ogni giorno nel settore, così da avere una fotografia più realistica della situazione nazionale.
Perché partecipare al questionario dell’Albo Autotrasportatori
I dati raccolti aiuteranno a capire meglio la situazione attuale del settore autotrasporto, dalle difficoltà segnalate dagli autisti fino alle esigenze delle aziende che operano nel trasporto merci.
Il questionario è rivolto ai conducenti in possesso della CQC.
L’indagine punta a raccogliere indicazioni concrete da parte degli autisti che lavorano nell’autotrasporto merci. Nel questionario si parla di lavoro quotidiano, sicurezza, condizioni delle strade e difficoltà che negli ultimi anni stanno mettendo in difficoltà il settore.
L’obiettivo è dare maggiore rappresentanza alla voce degli autisti e comprendere meglio le reali esigenze del settore.
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