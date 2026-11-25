CAMION

L’autotrasporto si prepara ad affrontare un 2027. Con segnali di incertezza. Costi dei carburanti, carenza di autisti. Instabilità delle rotte commerciali e investimenti tecnologici continueranno a condizionare l’attività delle imprese di trasporto merci.

Dopo un 2026 caratterizzato dalla crescente diffusione dell’intelligenza artificiale, le aziende vogliono vedere i risultati degli investimenti sostenuti.

A delineare le cinque tendenze del prossimo anno è Philipp Pfister, Sector Vice President di Transporeon, società di Trimble.

Autotrasporto 2027: costi dei carburanti e pedaggi

Prezzi dell’energia, tensioni geopolitiche e politiche commerciali continueranno a pesare sul settore. Le elezioni previste in alcuni Paesi europei potrebbero inoltre influenzare gli investimenti infrastrutturali, i pedaggi autostradali e l’applicazione delle normative sulle emissioni.

A modificare i flussi delle merci saranno anche gli eventi climatici. Nell’estate del 2026, secondo Transporeon, il basso livello delle acque del Reno ha ridotto a circa un quinto la capacità di carico delle chiatte. Ognuna può trasportare l’equivalente di 50-150 carichi di camion.

Intelligenza artificiale e camion a guida autonoma

L’intelligenza artificiale entrerà sempre più nella gestione quotidiana delle spedizioni, anticipando ritardi e segnalando criticità operative, sotto la supervisione delle persone.

Proseguono intanto le sperimentazioni dei camion a guida autonoma sulle strade pubbliche. La loro diffusione in Europa dipenderà ancora dall’evoluzione del quadro normativo.

Autotrasporto: cosa cambia per le piccole imprese

La digitalizzazione non sarà più soltanto un vantaggio dei grandi operatori. Le nuove tecnologie sono sempre più accessibili alle piccole e medie imprese di autotrasporto.

Chi rinuncia a investire rischia invece di perdere competitività. Una situazione che, secondo Transporeon, sta già alimentando fusioni e acquisizioni nel settore.

Carenza di autisti e viaggi a vuoto

La carenza di autisti di camion resterà un problema anche nel 2027. Una migliore pianificazione dei trasporti potrebbe però ridurne gli effetti, limitando i viaggi a vuoto.

Cambierà anche il lavoro negli uffici traffico, dove l’automazione delle attività ripetitive lascerà più spazio alla gestione degli imprevisti e delle spedizioni problematiche.

Trasporto merci, attenzione alle frodi digitali

La condivisione dei dati tra vettori, magazzini e committenti consentirà di individuare prima eventuali problemi nelle spedizioni. Aumenta però la necessità di proteggersi dalle frodi digitali, sempre più sofisticate.

La vera sfida per l’autotrasporto nel 2027 sarà ottenere risultati misurabili dagli investimenti tecnologici, migliorando l’efficienza dei trasporti senza perdere di vista il ruolo centrale degli autisti, degli operatori e dei partner commerciali.