La Regione Friuli Venezia Giulia stanzia 1 milione di euro per nuove aree di sosta sicure e attrezzate dedicate ai mezzi pesanti, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza degli autisti, il comfort dei trasportatori e il decoro urbano.

L’iniziativa, promossa dall’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante, definisce criteri e modalità per concedere contributi a Comuni ed enti pubblici che intendano progettare e costruire aree di sosta per camion e veicoli da trasporto merci, localizzate in zone industriali o periferiche, lontane dai centri abitati e non gestite dai consorzi di sviluppo economico.

Aree di sosta con contributi fino a 900.000 euro per intervento

Il contributo regionale coprirà il 100% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 900.000 euro per singolo intervento, con eventuali premialità per chi partecipa al cofinanziamento. Queste risorse consentiranno di realizzare aree di sosta moderne e funzionali, in luoghi oggi privi di strutture adeguate per accogliere i camionisti e migliorare la sicurezza del trasporto merci.

Ogni nuova area sarà dotata di illuminazione, servizi igienici, docce e connessione Internet, in conformità con gli standard europei delle Safe and Secure Truck Parking Areas (SSTPA).

Aree di sosta conformi agli standard europei

Tutti gli interventi dovranno rispettare i requisiti fissati dal Regolamento delegato (UE) 2022/1012, che disciplina la classificazione delle aree di sosta sicure. Le strutture finanziate dovranno garantire almeno la certificazione di livello “bronzo”, assicurando sistemi di sorveglianza, spazi per la refezione e procedure di emergenza.

“Sosteniamo i Comuni che progettano aree di sosta sicure e lontane dai centri abitati – ha spiegato Amirante –. Puntiamo su sicurezza, comfort e decoro urbano, con criteri chiari e tempi certi per aprire i cantieri”.

Logistica e qualità del territorio

Il bando attuativo, che definirà modalità e scadenze per la presentazione delle domande, sarà adottato entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di finanziamento regionale (Lr 12/2025). La dotazione iniziale di 1 milione di euro rappresenta la prima fase di un programma più ampio che punta ad allineare il Friuli Venezia Giulia ai migliori standard europei sulle aree di sosta per mezzi pesanti.

“Con questi indirizzi – ha concluso Amirante – il Friuli Venezia Giulia si conferma una regione all’avanguardia nella logistica di qualità, migliorando la vivibilità dei territori attraversati dal traffico merci”.

