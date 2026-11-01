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Il ministro dell’Interno interviene sulle difficoltà dell’autotrasporto, sulle cause della situazione economica e sul diritto di manifestare. Le dichiarazioni riportate dal Viminale.

Le difficoltà degli autotrasportatori sono legate alle congiunture internazionali. Non alle scelte del Governo. È quanto dice il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. La dichiarazione nella pagina social del Viminale – Ministero dell’Interno.

Il ministro riconosce le difficoltà degli autotrasportatori. Sottolinea l’importanza dell’autotrasporto per l’economia italiana e interviene sul diritto di protesta, richiamando la necessità di garantire anche i servizi pubblici essenziali.

Le parole di Piantedosi agli autotrasportatori

“Quella degli autotrasportatori è una categoria di particolare sensibilità: sono migliaia di persone che lavorano e hanno investito le loro principali risorse in un settore che è importantissimo per il sistema economico del paese. Proprio per questo abbiamo riservato molta attenzione al comparto che, è bene ricordarlo, sta soffrendo per gli effetti di congiunture internazionali che non sono conseguenti a scelte del governo ma che stiamo affrontando con tutti gli strumenti a disposizione. Di una cosa sono orgoglioso: proprio d’intesa con loro abbiamo garantito il diritto di protesta con quello dei cittadini di usufruire dei servizi pubblici essenziali. È un equilibrio che va sempre ricercato attraverso il dialogo, il senso di responsabilità e il rispetto delle regole, evitando contrapposizioni pregiudiziali”.

Diritto di protesta e servizi pubblici essenziali

Nella dichiarazione, Piantedosi ribadisce l’attenzione del Governo alle difficoltà dell’autotrasporto e evidenzia il confronto con la categoria per conciliare il diritto di manifestare con la tutela dei servizi pubblici essenziali.