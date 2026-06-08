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Presentata la campagna “Ciao, sono Gianni, ti offro un caffè” durante l’edizione italiana della European Wellbeing Initiative dedicata agli autotrasportatori

Gli autotrasportatori sono stati i protagonisti dell’edizione italiana della European Wellbeing Initiative ospitata da A4 Holding presso il Truck Park Brescia Est. L’evento, articolato nelle giornate del 5 e 6 giugno, ha posto l’attenzione sul benessere degli autotrasportatori, sulla sicurezza stradale e sull’importanza della prevenzione per chi trascorre gran parte della propria vita alla guida.

L’iniziativa ha riunito rappresentanti delle istituzioni, operatori della logistica e professionisti della salute con l’obiettivo di promuovere migliori condizioni di lavoro per gli autotrasportatori e una maggiore consapevolezza sui rischi legati alla stanchezza e alla mancanza di riposo.

Salute e prevenzione per gli autotrasportatori

Tra le attività proposte durante la European Wellbeing Initiative, gli autotrasportatori hanno potuto partecipare a check-up gratuiti e incontrare specialisti dell’osteopatia per ricevere indicazioni su postura, esercizi e prevenzione dei problemi fisici legati alle lunghe ore trascorse al volante.

L’obiettivo è favorire il benessere degli autotrasportatori attraverso iniziative concrete che aiutino a migliorare la qualità della vita e a ridurre i rischi per la salute connessi all’attività professionale.

Truck Park Brescia Est: un punto di riferimento per gli autotrasportatori

Particolare attenzione è stata dedicata al ruolo delle aree di sosta sicure. Il Truck Park Brescia Est, certificato GOLD secondo gli standard europei, rappresenta un esempio di infrastruttura progettata per rispondere alle esigenze degli autotrasportatori.

Parcheggi protetti, servizi dedicati e spazi adeguati al riposo consentono agli autotrasportatori di effettuare le soste obbligatorie in condizioni di sicurezza, contribuendo a contrastare stress e affaticamento.

La campagna contro la sonnolenza alla guida

Nel corso dell’evento è stata presentata la campagna “Ciao, sono Gianni, ti offro un caffè”, promossa da A4 Holding per sensibilizzare autotrasportatori e automobilisti sul rischio della sonnolenza alla guida.

L’iniziativa racconta le conseguenze che la stanchezza può avere durante la guida e invita a fermarsi quando il corpo manifesta segnali di affaticamento. Per gli autisti professionisti, che percorrono ogni giorno centinaia di chilometri, il riposo rappresenta infatti un elemento fondamentale per garantire sicurezza e attenzione al volante.

Secondo i dati delle Nazioni Unite, gli incidenti stradali causano ogni anno circa 1,3 milioni di morti nel mondo. Numerosi studi evidenziano inoltre che guidare con poche ore di sonno può compromettere capacità decisionali, attenzione e tempi di reazione.

L’impegno di A4 Holding per gli autotrasportatori

«Siamo onorati di accogliere per la prima volta in Italia la European Wellbeing Campaign presso l’autoparco di Brescia Est», ha dichiarato Piergiovanni Pisani, General Manager di A4 Trading. «La nostra struttura è molto più di una semplice area di sosta: è un luogo dove gli autotrasportatori possono realmente riposarsi e recuperare energie in sicurezza».

L’evento conferma l’impegno di A4 Holding nel promuovere iniziative dedicate agli autisti professioisti e nel sostenere una cultura della sicurezza stradale sempre più diffusa nel settore del trasporto professionale.

Le attività sono proseguite anche il 6 giugno nell’ambito dell’Universal Truck Show, manifestazione che ogni anno richiama autotrasportatori, operatori del settore e appassionati del mondo truck provenienti da tutta Italia.

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