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Gli autotrasportatori proseguono la protesta contro il caro gasolio e, mercoledì 21 ottobre 2026, i disagi si fanno sentire soprattutto nel Sud Italia. Tra blocchi stradali, consegne rallentate e difficoltà nei rifornimenti, la mobilitazione continua nonostante gli aiuti annunciati dal Governo. La situazione resta particolarmente delicata in Campania, Calabria e Sicilia.

Autotrasportatori, sull’A1 chiuso il collegamento con l’A30

In Campania, dalle 7 del mattino, è stato temporaneamente chiuso il nodo tra l’A1 Milano-Napoli e l’A30 Caserta-Salerno per chi proviene da Roma. Segnalati tre chilometri di coda tra Caserta Nord e il bivio con l’A30 verso Napoli, e altri due chilometri in direzione Roma.

Disagi anche allo svincolo di Nocera Pagani e nel collegamento tra l’A1 e la SP1 Casoria. Le proteste interessano inoltre gli interporti di Nola e Maddaloni-Marcianise, punti strategici per la movimentazione delle merci.

PROTESTA TIR: AGGIORNAMENTO VIABILITÀ A1 E A30

Aeroporti senza carburante e scaffali dei supermercati semivuoti

Gli effetti del fermo raggiungono anche gli aeroporti calabresi. A Crotone e Reggio Calabria manca carburante per gli aerei: un avviso ai piloti raccomanda di effettuare rifornimenti sufficienti negli scali di partenza o precedenti. Nessun problema segnalato, invece, a Lamezia Terme.

Le difficoltà riguardano pure la distribuzione alimentare. In alcune zone della Campania e del Molise scarseggiano frutta, verdura e prodotti confezionati. In Puglia, dove Coldiretti teme ripercussioni sull’agricoltura, i blocchi saranno revocati soltanto in parte.

Autotrasportatori, gli aiuti del Governo non fermano i presidi

Il ministro Matteo Salvini ha annunciato 480 milioni di euro per contrastare i rincari del carburante e ulteriori risorse per il rinnovo dei mezzi, per un intervento complessivo superiore al miliardo. Per gli aiuti contro il caro gasolio sono arrivate oltre 32mila domande.

Una parte degli autotrasportatori giudica però insufficienti le risposte, anche perché alcune risorse erano già state stanziate. In Sicilia il Comitato trasportatori siciliani ha revocato il fermo, ma restano presidi a Palermo, Catania e Messina. Il Comitato ha anche denunciato minacce nei confronti di chi intende lavorare.

Nuovo confronto con l’autotrasporto fissato per il 27 ottobre

Intanto, in Campania e Calabria, diversi autotrasportatori intendono proseguire la protesta almeno fino al 27 ottobre, quando è previsto un nuovo incontro al ministero dei Trasporti. Restano intanto incerte le tempistiche per il ritorno alla piena normale circolazione.