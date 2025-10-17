CAMION

La pensione anticipata per gli autotrasportatori autonomi diventa realtà anche in Spagna. UATAE e FENADISMER hanno chiesto al Governo di includere i conducenti professionisti nel Regio Decreto 402/2025, che riconosce le categorie di lavoratori con diritto alla riduzione dell’età pensionabile. La misura mira a tutelare la salute e la sicurezza di chi ogni giorno affronta i rischi della guida su strada.

Pensione anticipata per autotrasportatori: le ragioni della richiesta

Secondo UATAE e FENADISMER, i conducenti autonomi del trasporto merci e passeggeri devono essere inclusi tra le categorie che possono usufruire della pensione anticipata.

La proposta nasce dal riconoscimento delle condizioni di rischio e dell’elevato impegno fisico e mentale richiesto dalla professione.

Infatti, ogni giorno migliaia di autisti percorrono lunghi tragitti, spesso in orari notturni o in condizioni di stress. Per questo motivo, le associazioni ritengono che la misura sia una necessità di sicurezza sul lavoro, non un privilegio.

Sicurezza e salute: i dati che giustificano la pensione anticipata

Nel solo 2024 si sono registrati 41.132 infortuni tra i lavoratori del settore trasporti, di cui 138 con esito mortale. Ciò corrisponde a un tasso di 12,6 incidenti mortali ogni 100.000 lavoratori, uno dei più alti in Spagna.

Per questo, UATAE e FENADISMER hanno chiesto al Ministero dell’Inclusione e della Previdenza Sociale di includere i conducenti autonomi tra le professioni che possono avere la pensione anticipata. La misura, spiegano, migliorerebbe la sicurezza stradale e tutelerebbe la salute dei lavoratori.

“Non un privilegio, ma una misura di buon senso”

Le due organizzazioni ribadiscono che la pensione anticipata non è un vantaggio economico, ma di una misura di buon senso. L’obiettivo è evitare che gli autisti restino alla guida oltre i limiti fisici e mentali sostenibili.

Inoltre, la proposta mira ad allineare la Spagna agli altri Paesi europei che già prevedono pensioni anticipate per i conducenti di mezzi pesanti, riconoscendo la specificità del settore.

Pensione anticipata: prossimi passi verso l’attuazione

Il Governo dispone già degli strumenti tecnici e giuridici per rendere operativa la norma. Secondo UATAE e FENADISMER, sarà necessario avviare studi tecnici e analisi degli incidenti per quantificare l’usura professionale e stabilire i coefficienti di riduzione dell’età pensionabile.

Pertanto, entrambe le associazioni si sono dichiarate disponibili a collaborare con la Previdenza Sociale per accelerare la procedura e ottenere una pensione anticipata equa e sostenibile per tutti gli autotrasportatori.

Continua a leggere: Patente di guida camion a 17 anni e formato digitale: le nuove regole Ue