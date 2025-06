CAMION

Ecco gli importi, i codici da utilizzare e come compilare correttamente la dichiarazione dei redditi

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha pubblicato il 13 giugno 2025 un comunicato ufficiale con le misure aggiornate relative alla deduzione forfetaria a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2024, da utilizzare nella dichiarazione dei redditi 2025.

L’agevolazione, prevista dall’articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR, riguarda le spese non documentate sostenute per i trasporti effettuati personalmente dagli autotrasportatori.

Comunicato stampa MEF n. 63/2025

Autotrasportatori: importi della deduzione forfetaria 2025

Le deduzioni riconosciute per il 2025 sono:

48,00 euro per ogni giornata di trasporto effettuato personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (trasporto merci per conto di terzi).

per ogni dall’imprenditore in cui ha sede l’impresa (trasporto merci per conto di terzi). 16,80 euro, pari al 35% della quota intercomunale, per i trasporti svolti all’interno del Comune.

Nota importante

L’agevolazione spetta una sola volta al giorno, indipendentemente dal numero di viaggi effettuati.

Come compilare la dichiarazione dei redditi 2025

L’Agenzia delle Entrate fornisce in una circolare le indicazioni per usufruire delle deduzioni fiscali per gli autotrasportatori. La circolare fornisce indicazioni precise sui quadri e sui codici da utilizzare nei modelli REDDITI 2025 PF e SP:

Modello REDDITI 2025 – Quadro RF

Rigo RF55

Codice 43 → deduzione per trasporti all’interno del Comune

→ deduzione per trasporti Codice 44 → deduzione per trasporti fuori Comune

Modello REDDITI 2025 – Quadro RG

Rigo RG22

Codice 16 → trasporti in ambito comunale

→ trasporti Codice 17 → trasporti fuori dal Comune

Le istruzioni aggiornate per i modelli REDDITI 2025 riportano nel dettaglio le modalità di compilazione, assicurando l’accesso all’agevolazione fiscale per il settore autotrasporto.

Comunicato stampa in versione pdf

Chi può accedere alla deduzione

L’agevolazione riguarda:

Imprenditori individuali che svolgono autotrasporto merci per conto terzi

che svolgono Che effettuano personalmente i trasporti

La conferma della deduzione forfetaria 2025 per gli autotrasportatori rappresenta un importante sostegno al comparto, in un contesto economico ancora segnato da pressioni sui costi. I professionisti della logistica e del trasporto merci possono beneficiare di questa semplificazione fiscale, a patto di seguire attentamente le istruzioni di compilazione.

