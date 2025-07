CAMION

FAI-Conftrasporto: l’autotrasporto chiede la neutralità tecnologica per i mezzi pesanti

Gli autotrasportatori sostengono gli agricoltori in protesta a Bruxelles contro il taglio del 20% delle risorse PAC proposto dalla Commissione Von der Leyen.

Per FAI-Conftrasporto, la mobilitazione agricola mette in luce una crisi che colpisce anche il settore dell’autotrasporto e gli autotrasportatori.

Secondo FAI-Conftrasporto, l’autotrasporto vive da anni una situazione analoga: continui tagli, ostacoli normativi e barriere burocratiche stanno mettendo a rischio la sopravvivenza di migliaia di autotrasportatori.

In particolare, FAI-Conftrasporto segnala l’esclusione dei camion dalle nuove flessibilità previste nel regolamento europeo sulle emissioni di CO₂ per auto e van.

Emissioni CO₂: mezzi pesanti esclusi dalla flessibilità UE

Nel nuovo quadro normativo dell’Unione Europea, le auto e i veicoli commerciali leggeri beneficiano di criteri di calcolo delle emissioni flessibili.

Gli autotrasportatori, le imprese di autotrasporto e i mezzi pesanti, però, non sono stati inclusi. FAI-Conftrasporto evidenzia questa scelta nei confronti di un settore fondamentale per l’economia reale.

Gli autotrasportatori chiedono da tempo una revisione delle norme ambientali che tenga conto della realtà operativa del comparto, della varietà di soluzioni tecnologiche già adottate e della necessità di una transizione sostenibile ma non ideologica.

Autotrasportatori e neutralità tecnologica

FAI-Conftrasporto spiega che il principio di neutralità tecnologica deve essere riconosciuto anche per l’autotrasporto.

Le aziende del settore investono già in tecnologie alternative, come biometano, HVO, LNG, idrogeno, ma si trovano a operare in un contesto normativo che favorisce l’elettrico o i carburanti sintetici.

La federazione mette in guardia da un approccio unilaterale, che rischia di penalizzare l’innovazione vera e di aggravare la situazione economica di piccole e medie imprese che rappresentano l’ossatura del sistema logistico italiano.

Imprese di autotrasporto a rischio: l’appello

Il Presidente Paolo Uggè invita i parlamentari italiani eletti al Parlamento Europeo a difendere un comparto strategico.

Gli autotrasportatori non possono più attendere: le normative europee devono essere corrette prima che migliaia di aziende di autotrasporto e logistica siano costrette a chiudere.

Si tratta di salvaguardare la libertà d’impresa nell’autotrasporto e l’autonomia economica degli autotrasportatori, messi in difficoltà da norme sbilanciate e disconnesse dalla realtà produttiva.

