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Ecco soglie, tempi, importi e modalità previste

Dal 1 dicembre 2026 entra in una nuova fase il sistema dei rimborsi in autostrada previsto dall’Autorità di regolazione dei trasporti.

La data riguarda in particolare i viaggi che attraversano tratte gestite da più concessionari: da quel momento diventano applicabili i rimborsi collegati alla presenza di cantieri non emergenziali anche sui percorsi che coinvolgono più gestori.

Rimborso autostrada: cosa cambia dal 1 dicembre 2026

Dal 1 giugno 2026 il rimborso è già previsto per chi viaggia su tratte gestite da un solo concessionario. A incidere sul calcolo sono i cantieri incontrati lungo il tragitto, la loro incidenza sulla circolazione e il tempo perso rispetto a un viaggio senza rallentamenti.

Le soglie cambiano in base alla distanza percorsa. Fino a 30 chilometri non è necessario accumulare un ritardo minimo. Dai 30 ai 50 chilometri servono almeno 10 minuti, mentre oltre i 50 chilometri ne occorrono 15. Il rimborso, comunque, non può mai superare il costo del pedaggio.

Traffico bloccato in autostrada: quanto spetta di rimborso

Il rimborso scatta anche quando il traffico resta completamente fermo. Se il blocco dura da 60 a 119 minuti, all’utente spetta almeno il 50% del pedaggio relativo al tratto interessato. Tra 120 e 179 minuti si passa almeno al 75%, mentre con uno stop di 180 minuti o più il rimborso arriva al 100%.

Come viene pagato il rimborso del pedaggio

Per rendere più semplice l’accesso al rimborso, i concessionari devono predisporre un sistema unico e integrato. Agli utenti registrati tramite l’App unica il diritto viene notificato entro 20 giorni dal viaggio o dalla regolarizzazione del transito.

Il credito viene erogato al raggiungimento della soglia minima di un euro attraverso il fornitore del telepedaggio, la carta bancaria registrata oppure, nei casi previsti, tramite bonifico.

Cosa deve fare chi non è registrato all’App

Chi non è registrato deve poter inviare la richiesta attraverso più canali, compresi sito web, numero telefonico o punti fisici di assistenza. Il concessionario deve comunicare entro 20 giorni l’accoglimento oppure il rigetto motivato della domanda.

Rimborso autostrada: le esclusioni da conoscere

Non sono dovuti rimborsi inferiori a 10 centesimi. Inoltre, fino al 31 dicembre 2027, i cantieri mobili restano esclusi dal calcolo secondo la disciplina transitoria. Dal 1 dicembre 2026, quindi, la novità principale riguarda i viaggi in autostrada che attraversano tratte affidate a concessionari diversi.

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