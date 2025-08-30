CAMION

Dal 15 settembre 2025 entrerà in vigore il pedaggio gratuito sull’autostrada A1 nel tratto compreso tra i caselli di Fiorenzuola d’Arda e Piacenza Sud.

Il pedaggio gratuito in autostrada, approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) in collaborazione con ANAS e Autostrade per l’Italia, è introdotto per garantire la fluidità della circolazione di auto e camion durante i lavori di adeguamento della Strada Statale 9 Emilia, all’altezza del Ponte sul Nure.

Pedaggio gratuito autostrada A1 tra Fiorenzuola e Piacenza Sud

Il provvedimento stabilisce l’esenzione totale dal pagamento del pedaggio per tutti i veicoli, compresi i mezzi pesanti. L’autostrada A1, arteria strategica per la mobilità nazionale e internazionale, resterà così percorribile senza costi in entrambe le direzioni, agevolando la circolazione legata al trasporto merci e ordinaria.

Il pedaggio gratuito sull’autostrada sarà in vigore per circa 180 giorni, corrispondenti al tempo necessario per il completamento del cantiere sulla SS9 Emilia.

Le ragioni del provvedimento

Secondo il MIT, l’esenzione del pedaggio ha una duplice finalità:

sostenere la circolazione dei camion, fondamentali per la logistica e il trasporto merci, senza ulteriori costi.

garantire agli automobilisti un percorso veloce e sicuro durante i lavori.

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini evidenzia che la scelta del pedaggio gratuito risponde alle esigenze del territorio piacentino, riduce anche il traffico sulle strade comunali, spesso congestionate quando la viabilità ordinaria viene interrotta.

Benefici per la circolazione di auto e camion

L’introduzione del pedaggio gratuito sull’autostrada A1 tra Fiorenzuola e Piacenza Sud rappresenta un vantaggio concreto per la circolazione delle auto e dei camion.

Gli automobilisti potranno usufruire di un collegamento rapido senza sostenere costi di pedaggio, mentre gli autotrasportatori beneficeranno di un risparmio significativo nei loro spostamenti quotidiani. Inoltre, la circolazione dei mezzi pesanti viene canalizzata sull’autostrada, evitando che i camion gravino sulla viabilità locale, spesso meno adatta a sopportare carichi elevati.

Lavori sulla SS9 Emilia e il nuovo ponte sul Nure

Il pedaggio gratuito resterà valido per tutto il tempo dei lavori, stimati in 180 giorni. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo ponte in acciaio-calcestruzzo sul fiume Nure, un intervento strategico che rafforzerà la sicurezza e l’efficienza della viabilità.

Durante il cantiere, l’autostrada si confermerà la principale direttrice di circolazione per auto e camion, con il vantaggio dell’esenzione dal pedaggio, elemento che contribuirà a mantenere ordinati e fluidi i flussi di traffico.

