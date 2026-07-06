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L’autostrada H4 chiusa dal 6 luglio cambia la viabilità tra Italia e Slovenia, soprattutto per i mezzi pesanti diretti verso Lubiana. Nella notte tra il 5 e il 6 luglio è partita la seconda fase dei lavori sulla tratta slovena, con limitazioni previste fino a novembre.

Il cantiere riguarda il collegamento tra l’A1 slovena, all’altezza di Razdrto, e l’area di Gorizia. È un asse utilizzato ogni giorno anche dal traffico merci, perché consente ai camion di evitare la strada regionale e di raggiungere più rapidamente il confine.

Autostrada H4 chiusa dal 6 luglio: cosa cambia

Le regole riprendono lo schema già adottato nella precedente fase dei lavori. Chi arriva da Lubiana e viaggia verso Nova Gorica potrà continuare a usare l’autostrada H4, ma su una sola corsia. Per chi si muove in senso opposto, dall’Italia verso Lubiana, sono invece previste deviazioni diverse a seconda del veicolo.

I mezzi leggeri, con massa inferiore a 3,5 tonnellate, saranno deviati tra Vipava e Razdrto sulla strada regionale R2-444. I mezzi pesanti oltre 3,5 tonnellate non potranno invece transitare né sull’autostrada H4 né sulla R2-444. Per loro il percorso obbligatorio sarà il valico di Fernetti.

Divieti e controlli per i mezzi pesanti

La deviazione avrà un impatto importante sull’autotrasporto. Le stime parlano di circa 4mila tir al giorno interessati dalle nuove limitazioni. Per questo gli operatori sono invitati a programmare i viaggi con anticipo, tenendo conto di possibili rallentamenti e tempi di percorrenza più lunghi.

Le autorità slovene hanno previsto controlli lungo la viabilità interessata dal cantiere. I camion diretti verso il valico di Vrtojba o verso l’autostrada H4 saranno fatti tornare indietro già all’altezza del bivio di Šempeter pri Gorici, San Pietro Isontino.

La Regione Friuli Venezia Giulia ha confermato il monitoraggio della situazione in raccordo con le autorità slovene. L’obiettivo è contenere le criticità sulla mobilità transfrontaliera e informare in modo tempestivo utenti e autotrasportatori.

In sintesi, con l’autostrada H4 chiusa dal 6 luglio, i veicoli leggeri diretti a Lubiana vengono deviati sulla R2-444, mentre i mezzi pesanti devono passare da Fernetti. Le limitazioni resteranno in vigore fino alla conclusione della fase di cantiere, prevista a novembre.

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