CAMION

Autostrada del Brennero chiusa il 30 maggio 2026 per diverse ore. Previsti forti disagi alla circolazione tra Italia e Austria lungo uno dei principali corridoi europei.

La causa è una manifestazione autorizzata sul territorio del Tirolo, che renderà necessario bloccare completamente il traffico sull’asse del Brennero.

Autostrada del Brennero chiusa: orari e tratto interessato

La misura riguarda l’autostrada A13 sul versante austriaco. Bloccare entrambe le direzioni tra il casello di Schönberg e il confine di Stato.

La chiusura sarà in vigore dalle ore 11:00 alle 19:00, determinando uno stop totale al transito internazionale lungo l’autostrada del Brennero.

Stop ai mezzi pesanti: divieti anticipati dal mattino

Un aspetto importante riguarda i mezzi pesanti. Dalle ore 9:00 del 30 maggio, su tutto il territorio del Tirolo scatterà il divieto di circolazione per i veicoli oltre le 7,5 tonnellate.

I camion non potranno avvicinarsi all’autostrada del Brennero già nelle ore precedenti alla chiusura. La misura serve a evitare accumuli di traffico. E a ridurre il rischio di code e criticità lungo l’asse alpino.

Limitazioni anche sulla viabilità ordinaria

Il provvedimento non si limita alla sola autostrada. Anche la viabilità ordinaria sarà fortemente limitata, con la chiusura al traffico di transito della statale B182 e della provinciale L38.

Questo rende molto difficile trovare percorsi alternativi locali nell’area direttamente interessata dalla manifestazione.

Accesso limitato alla valle Wipptal

Durante le ore di blocco, l’accesso alla valle Wipptal sarà riservato al traffico locale. La valle collega il Brennero alla città di Innsbruck. Potranno transitare solo i residenti. Oppure chi deve raggiungere una destinazione precisa nella zona. Sarà necessario dimostrarlo. Sono previsti controlli rigorosi da parte delle forze dell’ordine.

Perché sarà chiusa l’autostrada del Brennero

La chiusura dell’autostrada del Brennero è legata a una manifestazione autorizzata. Le autorità locali lo hanno chiarito.

Secondo il tribunale amministrativo regionale, una manifestazione non può essere vietata se non in casi eccezionali. Per questo è stata disposta la chiusura.

Consigli per chi viaggia sull’autostrada del Brennero

Le autorità del Tirolo invitano a evitare il transito il 30 maggio. L’indicazione riguarda automobilisti e operatori del trasporto. È consigliato pianificare percorsi alternativi con anticipo. Soprattutto per il traffico commerciale. Le restrizioni sui mezzi pesanti iniziano già dal mattino. I sistemi di navigazione saranno aggiornati.

Impatti sul traffico europeo

L’autostrada del Brennero è un passaggio importante per il traffico europeo. Vale sia per il turismo sia per le merci. La chiusura, insieme al blocco dei mezzi pesanti, avrà effetti su larga scala. Sono possibili rallentamenti e code anche su altri valichi alpini. Organizzarsi in anticipo sarà essenziale.

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