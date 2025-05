CAMION

Una nuova infrastruttura strategica per autotrasporto e logistica in Italia

Autostrada del Brennero (A22) ha inaugurato a Bolzano Sud, presso il parcheggio Firmian, la prima stazione di ricarica elettrica da 1.000 kW per camion elettrici in Italia. Il progetto, firmato Alpitronic, segna un importante passo avanti per la mobilità sostenibile e l’innovazione nella logistica pesante.

Stazione di ricarica camion elettrici Autostrada del Brennero (A22)

La nuova stazione di ricarica elettrica rappresenta una delle prime installazioni operative in Europa ad adottare il sistema MCS (Megawatt Charging System), in grado di supportare la ricarica ultrarapida dei camion elettrici di nuova generazione. La Power Unit, composta da otto moduli, fornisce una potenza complessiva di 1 MW, con due dispenser attivi: uno con connettore CCS2 (fino a 600kW) e uno con il nuovo connettore MCS da 1.000kW.

Sono già disponibili tre stalli dedicati ai camion elettrici, rendendo questa stazione di ricarica un punto di riferimento unico per il trasporto a emissioni zero.

Stazione di ricarica per camion elettrici lungo la A22

Nel corso dell’inaugurazione, il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, ha sottolineato il valore strategico della stazione di ricarica elettrica lungo l’Autostrada del Brennero (A22). Questa infrastruttura conferma la vocazione della A22 come Digital Green Corridor europeo, ponte sostenibile tra Nord e Sud.

Con la progressiva diffusione dei camion elettrici sul mercato, questo tipo di infrastruttura diventa fondamentale per garantire tempi di rifornimento compatibili con le esigenze dell’autotrasporto.

Autostrada del Brennero (A22) per i camion elettrici

Diego Cattoni, amministratore delegato di Autostrada del Brennero (A22), ha sottolineato che i camion che attraversano ogni giorno il Brennero sono un asse fondamentale dell’import-export italiano. Rendere disponibile una stazione di ricarica da 1.000 kW significa abilitare davvero il passaggio ai camion elettrici.

Questa nuova infrastruttura dimostra come Autostrada del Brennero (A22) stia investendo concretamente nella transizione energetica dell’autotrasporto pesante.

Alpitronic e il futuro dei camion elettrici per l’autotrasporto

Il sistema di ricarica HYC1000 installato a Bolzano è stato progettato da Alpitronic, azienda altoatesina leader nella tecnologia per la ricarica veloce. Il CEO Philipp Senoner sostiene che il futuro della logistica è elettrico. Per questo è fondamentale offrire ai camion elettrici un’infrastruttura di ricarica potente, sicura e affidabile.

La stazione di ricarica elettrica di Bolzano rappresenta il primo tassello di una rete destinata a crescere lungo l’Autostrada del Brennero (A22), per accompagnare l’evoluzione tecnologica dei mezzi pesanti elettrici.

Un modello per le future stazioni di ricarica elettrica in Italia

Quella inaugurata al Firmian è la prima stazione di ricarica elettrica per camion elettrici lungo la A22, ma non sarà l’unica. Autostrada del Brennero (A22) prevede di realizzare ulteriori infrastrutture simili in punti strategici dell’autostrada, con l’obiettivo di coprire l’intero asse del corridoio europeo TEN-T.

L’investimento in stazioni di ricarica elettrica ad altissima potenza consente di sostenere la domanda crescente di camion elettrici e di rendere competitivo il trasporto a emissioni zero anche su lunga distanza.