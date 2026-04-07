CAMION

Autostrada A14 chiusa tra Vasto Sud e Termoli. È questa, in poche parole, la fotografia di una giornata complicata per i collegamenti lungo la dorsale adriatica. Il blocco ha effetti immediati: traffico fermo, treni sospesi e migliaia di persone in difficoltà tra Nord e Sud.

Autostrada A14 chiusa: cosa sta succedendo

All’origine di tutto c’è la frana di Petacciato, in Molise. Un fenomeno noto da anni, ma che il maltempo recente ha riattivato con forza.

Il terreno si è mosso. L’asfalto ha iniziato a presentare lesioni. A quel punto la decisione è stata inevitabile: chiudere l’autostrada A14 per motivi di sicurezza.

Non si tratta di un tratto secondario. Qui passa una delle principali direttrici del Paese. Quando si blocca, le conseguenze si propagano subito su larga scala.

Autostrada A14 chiusa: traffico deviato e disagi

Con l’autostrada A14 chiusa, il traffico viene fatto uscire obbligatoriamente a Vasto Sud o a Termoli.

Da lì si passa sulle strade interne, soprattutto lungo la Trignina. Il problema è che queste arterie non sono pensate per sostenere volumi così elevati.

Risultato:

rallentamenti continui

code diffuse

tempi di percorrenza molto più lunghi

Chi deve percorrere lunghe distanze ha poche alternative. La più utilizzata è spostarsi sulla dorsale tirrenica, passando da A1 e A16. Ma significa allungare di molto il viaggio.

Stop ai treni: linea adriatica interrotta

Alla crisi stradale si aggiunge quella ferroviaria. La linea Bari–Pescara è interrotta tra Termoli e Montenero di Bisaccia.

Il motivo è lo stesso: la frana. In questo caso ha deformato i binari, rendendo impossibile la circolazione. Molti treni sono stati cancellati. Altri deviati via Roma e Caserta. Alcuni hanno limitato il percorso.

Le stazioni più colpite sono Termoli e Foggia. Qui si sono accumulati ritardi, attese e centinaia di passeggeri bloccati.

Autostrada A14 chiusa: i danni e i controlli

I segnali del problema sono chiari. Sulla ferrovia si parla di binari deformati fino a circa 10 centimetri. Un dato che dà l’idea della forza del movimento del terreno.

Anche sull’autostrada A14 sono state rilevate criticità. I sistemi di monitoraggio hanno fatto scattare l’allarme in tempo reale. Ora sul posto lavorano tecnici, geologi e Protezione Civile. L’obiettivo è capire quanto è esteso il danno e se il terreno è stabile.

Quanto durerà la chiusura dell’autostrada A14

Al momento non ci sono date certe. La situazione è considerata complessa. Prima di riaprire l’autostrada A14 servono verifiche approfondite. Bisogna essere sicuri che non ci siano ulteriori cedimenti. Si parla anche della necessità di rivedere gli interventi già previsti per la messa in sicurezza dell’area.

Autostrada A14 chiusa: il governo segue l’emergenza

Intanto la situazione è seguita anche a livello nazionale. Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini è in contatto costante con il territorio. Dopo il maltempo che ha colpito il Molise, il monitoraggio è continuo.

Per domani alle 15 è stata fissata una riunione al Ministero. Servirà a fare il punto su quanto sta accadendo. E a capire come intervenire in tempi rapidi. All’incontro parteciperanno anche il presidente della Regione Molise. Presenti anche i vertici di Anas, Rfi e Autostrade per l’Italia.

L’obiettivo è limitare i disagi ed evitare che la regione resti isolata.

Impatto su economia e collegamenti

Il problema non riguarda solo chi viaggia oggi. La chiusura dell’autostrada A14 e lo stop ai treni incidono su tutta la rete dei trasporti. La Puglia, in particolare, risulta più isolata lungo l’asse adriatico. Questo significa rallentamenti per le merci, difficoltà per il turismo e disagi per chi si sposta ogni giorno. Se la situazione dovesse durare, le conseguenze economiche potrebbero diventare rilevanti.

Autostrada A14 chiusa: cosa fare adesso

Chi deve mettersi in viaggio deve muoversi con prudenza. La situazione cambia rapidamente.

Conviene:

controllare gli aggiornamenti in tempo reale

valutare percorsi alternativi

considerare, se possibile, di rimandare gli spostamenti

La riapertura dell’autostrada A14 dipenderà dalle verifiche tecniche e dall’evoluzione della frana. Per ora resta un nodo critico della mobilità italiana.

Leggi anche: Pedaggio gratuito autostrada A14 per emergenza meteo: crollo del ponte sul Tigno