In vista dell’introduzione delle autorizzazioni CEMT digitali, il Ministero dell’Interno è intervenuto con una circolare che ne definisce il quadro applicativo dal 1° gennaio 2026.

Cosa sono le autorizzazioni CEMT

Le autorizzazioni CEMT costituiscono il presupposto per l’effettuazione di trasporti internazionali di merci su strada nell’ambito del sistema multilaterale, finora basato su titoli in formato cartaceo.

Licenze CEMT digitali: cosa cambia dal 2026

Secondo quanto chiarito dal Ministero dell’Interno, nel nuovo Sistema digitale CEMT confluiranno:

autorizzazioni di lunga durata ;

; autorizzazioni di breve durata ;

; licenze per trasporti per conto terzi.

Le licenze digitali saranno generate attraverso una piattaforma dedicata e potranno essere gestite sia tramite portale web sia tramite applicazione mobile.

Ogni documento digitale conterrà:

data e ora di generazione ;

; dati identificativi della licenza ;

; numero univoco ;

; QR code per la verifica dell’autenticità.

Obblighi per le imprese di autotrasporto

Il Ministero chiarisce che:

la licenza CEMT digitale può essere utilizzata per un solo veicolo e per un solo viaggio ;

può essere utilizzata ; deve essere associata al viaggio a carico o a vuoto , indicando correttamente i punti di partenza e destinazione ;

, indicando correttamente i ; la licenza deve essere presente a bordo del veicolo , sia in formato digitale sia, se necessario, stampata ;

, sia sia, se necessario, ; il nome dell’impresa autorizzata deve coincidere con quello del vettore che effettua materialmente il trasporto.

Restano obbligatori a bordo anche gli allegati tecnici (annessi CEMT) relativi al veicolo, che continuano a dover essere esibiti in formato cartaceo, indipendentemente dalla digitalizzazione della licenza.

Controlli su strada e verifiche

Gli organi di controllo possono:

verificare le licenze e il libretto di viaggio scansionando il QR code tramite l’app ufficiale “ECMT Licence” ;

scansionando il tramite l’app ufficiale ; consultare i dati del trasporto in tempo reale ;

; inserire eventuali annotazioni nel campo “osservazioni speciali” del libretto di viaggio, accedendo al portale dedicato.

In caso di sostituzione della licenza (per scadenza o altri motivi), entrambi i documenti digitali devono essere presenti a bordo del veicolo per consentire i controlli.

Obiettivi della digitalizzazione CEMT

La circolare del Ministero dell’Interno evidenzia come la digitalizzazione delle autorizzazioni CEMT punti a:

rafforzare la sicurezza dei titoli autorizzativi ;

; ridurre il rischio di falsificazioni ;

; semplificare le attività di controllo ;

; migliorare la tracciabilità dei trasporti internazionali.

