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Il 31 ottobre 2026 scade il termine per il rinnovo delle autorizzazioni CEMT e l’accesso alla graduatoria 2027. A fissarlo è il decreto MIT del 24 settembre, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 ottobre ed entrato in vigore il 7. Il provvedimento aggiorna anche le regole per le autorizzazioni bilaterali verso i Paesi extra UE.

CEMT 2027: chi può chiedere il rinnovo

La finestra per le domande CEMT va dal 1° al 31 ottobre. Per ciascuna impresa resta il tetto di 30 autorizzazioni annuali.

Per il rinnovo occorrono almeno otto percorsi nei primi undici mesi dell’anno. L’utilizzo delle autorizzazioni viene verificato attraverso il logbook digitale collegato alla piattaforma CEMT. L’impresa deve inoltre disporre di un numero sufficiente di veicoli Euro V o Euro VI, conformi alla categoria dei permessi richiesti.

Chi non raggiunge i requisiti di utilizzo per rinnovare un’autorizzazione ottenuta in graduatoria può comunque presentare domanda per concorrere a una nuova assegnazione.

Autorizzazioni bilaterali: scadenze e restituzioni

Per il rinnovo e la conversione delle assegnazioni fisse bilaterali 2027, la finestra per presentare le istanze era dal 1° al 30 settembre 2026. Il problema è che il nuovo decreto è entrato in vigore il 7 ottobre, quando il termine era già scaduto, senza prevedere disposizioni transitorie che chiariscano come gestire le domande già presentate. Tra i requisiti di utilizzo figurano almeno 24 percorsi per relazione di traffico, calcolati da ottobre dell’anno precedente a settembre di quello in corso.

C’è poi un’altra scadenza ravvicinata: il 15 ottobre 2026. Entro quel giorno devono essere restituite le autorizzazioni bilaterali utilizzate tra gennaio e settembre, perché i relativi viaggi siano conteggiati ai fini di rinnovi e conversioni.

Permessi precari e nuova modulistica

Le autorizzazioni bilaterali a titolo precario possono essere richieste durante l’anno. Il rilascio segue, di norma, l’ordine di presentazione delle domande, nei limiti del contingente disponibile e dei tempi di istruttoria. Anche le autorizzazioni CEMT per il trasporto di masserizie sono richiedibili durante l’anno.

Nei trasporti bilaterali il noleggio senza conducente richiede una specifica previsione degli accordi vigenti.

Il decreto sostituisce nove modelli di domanda. Per le istanze incomplete il Ministero può concedere quindici giorni per trasmettere integrazioni. Rimane da chiarire il trattamento delle richieste inviate prima del 7 ottobre con la vecchia modulistica.