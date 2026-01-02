CAMION

Limiti più severi sulle emissioni e controlli su freni, pneumatici e durata.

Dal 2026 l’Unione europea introduce le nuove norme Euro 7 per auto e veicoli commerciali, con limiti più severi sulle emissioni e nuovi controlli su freni, pneumatici e prestazioni ambientali.

Le norme Euro 7 rappresentano l’evoluzione più avanzata del sistema europeo di regolazione delle emissioni, avviato nel 1992 con l’Euro 1 e progressivamente rafforzato fino all’attuale Euro 6.

L’obiettivo è ridurre in modo più efficace l’impatto ambientale del traffico stradale, intervenendo non solo sui gas di scarico ma anche su altre fonti di inquinamento finora escluse.

Quando entrano in vigore le norme Euro 7

Il regolamento Euro 7 entrerà in vigore a novembre 2026 per i nuovi modelli di auto e veicoli commerciali leggeri. Dal novembre 2027 le nuove norme si applicheranno a tutte le nuove auto e ai furgoni venduti nel mercato europeo, mentre dal 2028 l’obbligo sarà esteso anche ad autobus, camion e rimorchi.

La scansione temporale consente ai costruttori di adeguarsi gradualmente, ma rende chiaro che Euro 7 diventerà in breve tempo lo standard di riferimento per l’intero comparto dei trasporti su strada.

Controllo sulle polveri di freni e pneumatici

Una delle principali novità delle norme Euro 7 riguarda l’ampliamento delle emissioni soggette a limiti. Per la prima volta la normativa europea prende in considerazione anche le polveri inquinanti generate da freni e pneumatici, una componente rilevante soprattutto nei contesti urbani.

Accanto a queste emissioni vengono introdotti limiti più stringenti anche per sostanze come l’ammoniaca (NH₃), rafforzando ulteriormente la tutela della qualità dell’aria.

Durabilità estesa dei veicoli

Con Euro 7 viene introdotto il principio della durabilità estesa. Auto e veicoli commerciali dovranno mantenere prestazioni ambientali conformi per almeno 10 anni o 200.000 chilometri.

Questo approccio supera la logica dei controlli concentrati solo nella fase iniziale di vita del veicolo e mira a garantire emissioni contenute per un periodo più vicino all’effettivo utilizzo su strada.

Oba obbligatorio e Passaporto ambientale

Le nuove norme Euro 7 rendono obbligatoria la presenza dell’On-Board Monitoring (Oba), un sistema che controlla in tempo reale le emissioni del veicolo e segnala al conducente eventuali superamenti dei limiti consentiti.

Diventa inoltre obbligatorio il Passaporto Ambientale del Veicolo, un documento che certifica l’impatto ambientale complessivo, includendo le emissioni di CO₂, i consumi e, nel caso di veicoli elettrici e ibridi, anche le prestazioni e lo stato della batteria.

Riduzione delle emissioni: gli obiettivi Euro 7

Secondo le stime, l’introduzione delle norme Euro 7 consentirà una riduzione del 35% degli NOx per auto e veicoli commerciali leggeri. Con l’estensione successiva a camion e autobus, la riduzione prevista sale al 56%.

Per quanto riguarda la CO₂, le auto e i furgoni Euro 7 dovrebbero registrare un calo del 15% rispetto ai livelli del 2021, mentre per i mezzi pesanti l’obiettivo è una riduzione fino al 45% rispetto ai dati del 2019.

Test di omologazione più vicini alla guida reale

Un altro elemento chiave delle norme Euro 7 è il rafforzamento delle prove di omologazione in condizioni di guida reali. I test saranno svolti in una gamma più ampia di scenari, includendo temperature fino a 45 gradi Celsius e tragitti brevi, per riflettere meglio l’utilizzo quotidiano dei veicoli sulle strade europee. Questo approccio mira a ridurre la distanza tra risultati di laboratorio e prestazioni effettive su strada.

Perché Euro 7 segna un cambio di paradigma

Auto e veicoli commerciali: nuove norme Euro 7 dal 2026 non rappresentano solo un aggiornamento tecnico, ma un cambio strutturale nel modo di valutare l’impatto ambientale dei veicoli. Il nuovo regolamento introduce controlli più estesi, continui e trasparenti lungo l’intero ciclo di vita del mezzo, con effetti diretti su progettazione, produzione e scelte di acquisto.

Per automobilisti, flotte e operatori del trasporto, Euro 7 diventerà un fattore centrale nelle decisioni future, mentre per le città europee costituisce uno strumento chiave per migliorare la qualità dell’aria e ridurre l’inquinamento legato al traffico.

