CAMION

Il rinnovo CQC non è tempo libero regalato. Se i corsi obbligatori si svolgono fuori turno, le ore impiegate possono essere riconosciute come lavoro straordinario. A stabilirlo è il Tribunale del Lavoro di Savona, con una decisione che riapre il confronto su formazione, retribuzione e diritti degli autisti.

Rinnovo CQC autisti, cosa dice la sentenza

La sentenza numero 466/2026, pubblicata il 10 novembre, ha accolto nella sua parte principale il ricorso presentato da 22 autisti di TPL Linea. Al centro della controversia i corsi necessari per mantenere la Carta di Qualificazione del Conducente, frequentati fuori dall’orario di servizio nei cicli 2012/2013 e 2019/2020.

Il giudice ha riconosciuto che le ore di formazione non già compensate costituiscono tempo di lavoro e devono essere retribuite come lavoro straordinario. L’azienda è stata condannata a corrispondere gli importi dovuti, con interessi e rivalutazione, detraendo quanto già pagato. Per il ciclo più recente erano state già riconosciute sei ore: il Tribunale ne ha disposto la detrazione dal conteggio complessivo, evitando duplicazioni nei pagamenti. Il riconoscimento riguarda ore effettivamente rimaste scoperte.

La vertenza è stata promossa da CUB Trasporti Savona, con l’assistenza dell’avvocata Rita Lasagna. Per il sindacato, il risultato riguarda un principio. Chi deve aggiornare una qualifica indispensabile per guidare professionalmente non può vedere ignorato il tempo necessario a farlo.

Secondo CUB Trasporti Savona, il principio stabilito dalla sentenza può essere applicato a qualsiasi autista dipendente obbligato al rinnovo CQC.

Una prospettiva che riguarda quindi anche i conducenti di camion impiegati nell’autotrasporto merci e nella logistica. Il sindacato precisa che il riconoscimento delle ore come lavoro straordinario non è automatico e invita i lavoratori interessati a verificare la propria situazione.

Quando i corsi diventano ore di lavoro

I corsi per il rinnovo CQC sono obbligatori. Ma il nodo non è soltanto la frequenza: è il modo in cui quelle ore vengono organizzate e contabilizzate. Se l’azienda non riesce a inserirle nel turno ordinario, non significa che il lavoratore debba farsene carico gratuitamente.

La questione interessa anche chi ha seguito lezioni di sera o nei giorni di riposo, rinunciando a una parte del proprio tempo personale.

Rinnovo CQC, cosa possono fare gli altri autisti

La sentenza è di primo grado e può essere impugnata. Non determina quindi pagamenti automatici per tutti. Tuttavia, chi ha svolto corsi fuori orario senza un adeguato riconoscimento può verificare la propria situazione, conservando attestati, calendari, buste paga e accordi aziendali.

CUB Trasporti Savona ha annunciato la disponibilità ad assistere anche dipendenti di altre aziende. Il messaggio della vertenza resta netto: la formazione necessaria per lavorare non dovrebbe trasformarsi in tempo sottratto, senza compenso, alla vita degli autisti.