Per gli autisti mezzi pesanti, l’Unione Europea valuta la possibilità di permettere il riposo settimanale regolare nelle cabine dei camion, ma solo in aree di parcheggio certificate. Una svolta per l’autotrasporto.

La Commissione Europea ha avviato una riflessione che potrebbe cambiare le regole per la sosta di riposto degli autisti di mezzi pesanti: il tanto discusso divieto di dormire in cabina durante il fine settimana potrebbe essere modificato.

A metà aprile, è stato infatti pubblicato uno studio dettagliato sulle aree di parcheggio sicure e protette (SSPA) nell’Unione, mettendo in luce una carenza critica di strutture adatte e certificabili per il riposo degli autisti. Autotrasporto, area di sosta camion e autisti di mezzi pesanti cercasi

Area di sosta e parcheggio per gli autisti di mezzi pesanti

Secondo il report ufficiale della Commissione, mancano circa 390.000 posti di sosta sicuri per i camion in tutta l’UE. Un numero destinato ad aumentare fino a 483.000 entro il 2040 se non si interviene con urgenza. I Paesi più colpiti? Germania, Belgio, Francia, Italia e Spagna: nodi centrali del trasporto merci europeo e allo stesso tempo bersagli frequenti di furti e aggressioni.

Per rispondere a questa emergenza, Bruxelles – in collaborazione con IRU, DEKRA, ESPORG e altri attori del settore – ha definito quattro livelli di sicurezza per i parcheggi: bronzo, argento, oro e platino. Solo i parcheggi oro e platino garantiscono videosorveglianza H24, recinzioni, controllo accessi con riconoscimento targhe, e servizi essenziali come docce, toilette, connettività e ristorazione.

Autisti mezzi pesanti: riposo in cabina sul camion

Il report suggerisce che consentire, agli autisti di mezzi pesanti, la sosta per il riposo settimanale regolare in cabina, ma esclusivamente nelle aree di parcheggio di qualità superiore, potrebbe incentivare gli investimenti infrastrutturali e risolvere il problema della carenza di alloggi e aree di sosta per gli autisti di mezzi pesanti

Si tratterebbe di una revisione al Pacchetto Mobilità, che attualmente impone il divieto assoluto di dormire sul camion nei fine settimana, obbligando gli autisti di mezzi pesanti, a trovare un hotel o altra sistemazione. Una norma che, seppur pensata per tutelare il benessere degli autisti, ha causato forti criticità sul piano logistico e operativo.

Hotel per autotrasportatori

Il documento evidenzia come molti hotel nei pressi delle aree di sosta sicure non siano realmente accessibili agli autisti di mezzi pesanti. Il problema? Prezzi troppo alti, mancanza di collegamenti con i parcheggi, orari incompatibili con le turnazioni, carenza di pasti disponibili in orari flessibili e parcheggi inadatti ai mezzi pesanti.

Inoltre, per ragioni di sicurezza e di praticità, la distanza massima accettabile da percorrere a piedi sarebbe di 3 km, ma nella realtà è raro trovare strutture ricettive compatibili con queste condizioni.

Una nuova normativa per l’autotrasporto

La Commissione propone ora un compromesso: mantenere il divieto per gli autisti di riposo in cabina nei weekend solo per le aree non certificate, ma consentirlo all’interno degli SSPA di livello oro o platino. Ciò garantirebbe sia la dignità del riposo per gli autisti, sia la sicurezza del mezzo e della merce.

Per raggiungere questo obiettivo, sono stati stanziati fondi europei per l’ammodernamento e la certificazione di circa 65 nuove aree di sosta, nell’ambito del programma Connecting Europe Facility. L’obiettivo dichiarato è costruire una rete completa, sicura e sostenibile di parcheggi per camion entro il 2040.

