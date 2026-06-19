CAMION

Turni lunghi, riposi insufficienti e pressioni sui tempi di consegna rendono la stanchezza alla guida un rischio quotidiano per molti autisti di mezzi pesanti.

Per accendere i riflettori su questo problema, l’ETF ha scelto il 21 giugno, il giorno più lungo dell’anno, come giornata europea di sensibilizzazione sulla fatica dei conducenti.

Per molti conducenti, ogni giornata lavorativa può sembrare il giorno più lungo dell’anno. Turni prolungati, orari irregolari, pressioni sulle consegne e riposi insufficienti rendono la fatica una condizione frequente nel trasporto merci su strada.

La stanchezza alla guida non riguarda solo la salute del singolo lavoratore, ma rappresenta un rischio concreto per tutti gli utenti della strada.

Stanchezza alla guida, un rischio per autisti e sicurezza stradale

La stanchezza alla guida riduce attenzione, riflessi e capacità di reazione. Per chi conduce mezzi pesanti, anche un breve calo di concentrazione può avere conseguenze gravi.

Secondo i dati richiamati dall’ETF, oltre il 60% degli autisti di camion ha dichiarato di guidare regolarmente in stato di affaticamento. Inoltre, un camionista su tre ha ammesso di essersi addormentato al volante.

Numeri che confermano quanto la fatica sia un problema diffuso nel settore del trasporto stradale.

Il tema non può essere ridotto alla responsabilità individuale del conducente. Spesso la stanchezza nasce da un’organizzazione del lavoro poco sostenibile, fatta di tempi stretti, pause insufficienti e pressioni continue.

Le cause della stanchezza alla guida nei mezzi pesanti

La stanchezza alla guida non nasce solo dalle ore passate al volante. Per gli autisti di mezzi pesanti pesano anche i turni irregolari, le pause insufficienti, le attese nei piazzali e la pressione delle consegne.

Nel trasporto merci, ogni ritardo può ricadere sul conducente, che spesso si trova con poco margine per recuperare energie e riposare davvero.

Secondo l’ETF, questa situazione è aggravata da controlli insufficienti e da condizioni di lavoro non sempre dignitose. Il risultato è un sistema che scarica la fatica sugli autisti, mettendo a rischio sia i lavoratori sia la sicurezza stradale.

L’appello dell’ETF contro la stanchezza alla guida

Con la giornata del 21 giugno, l’ETF chiede più controlli. Chiede anche condizioni di lavoro più sostenibili per gli autisti professionisti.

Il messaggio è chiaro: non basta parlare di sicurezza stradale. Chi guida ogni giorno non può lavorare sotto pressione, con turni pesanti e riposi insufficienti.

Per l’ETF, contrastare la stanchezza alla guida significa far rispettare le norme europee sul trasporto stradale. Significa anche intervenire sulle cause del problema.

Un trasporto più sicuro passa da tempi di riposo adeguati, salari dignitosi e una migliore organizzazione del lavoro.

La Segretaria Generale dell’ETF, Livia Spera, ha sottolineato che per troppi autisti professionisti ogni giorno è il più lungo. La fatica, secondo Spera, è ormai parte delle condizioni di lavoro ed è alimentata da controlli inadeguati, pressioni irragionevoli e lunghe catene di subappalto.

Il 21 giugno iniziative in tutta Europa

Durante la settimana, i sindacati affiliati all’ETF organizzano iniziative in diversi Paesi europei. L’obiettivo è incontrare gli autisti e parlare con loro della stanchezza alla guida.

L’appuntamento principale è previsto il 21 giugno nella zona di confine tra Belgio, Lussemburgo e Germania. A promuoverlo sono i sindacati belgi ACV e BTB, insieme alle organizzazioni lussemburghesi e tedesche.

All’iniziativa partecipano autisti, rappresentanti sindacali e autorità di controllo. Sarà anche un’occasione per ascoltare direttamente chi lavora ogni giorno sulle strade. Al centro del confronto ci sono turni, pause, tempi di riposo e pressioni legate al lavoro nel trasporto stradale.

Contrastare la stanchezza alla guida significa proteggere tutti

La Giornata ETF contro la stanchezza del conducente mette al centro un messaggio chiaro: non può esserci vera sicurezza stradale senza condizioni di lavoro dignitose per gli autisti di mezzi pesanti.

Ridurre la stanchezza alla guida significa tutelare la salute dei lavoratori, prevenire incidenti e rendere più sicuro il trasporto merci su strada.

Per questo servono controlli efficaci, rispetto dei tempi di riposo, organizzazione del lavoro sostenibile e maggiore responsabilità lungo tutta la filiera.

Il 21 giugno diventa così non solo il giorno più lungo dell’anno, ma anche un’occasione per ricordare che nessun autista dovrebbe essere costretto a vivere ogni giornata lavorativa come una prova di resistenza.

Leggi anche: Autotrasporto, carenza autisti: come supportare e valorizzare i camionisti