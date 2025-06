CAMION

Per gli autisti di mezzi pesanti nessuna sanzione per la sospensione breve patente, senza fermo immediato e sui punti CQC. I chiarimenti nella Circolare del Ministero del 25 giugno 2025 allegata.

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato il 25 giugno 2025 una nuova Circolare esplicativa riguardante la sospensione breve della patente di guida, una delle principali novità introdotte dalla legge 177/2024 sul Codice della Strada.

Si tratta di una misura accessoria pensata per sanzionare più rapidamente chi commette gravi infrazioni alla guida, ma che solleva dubbi e interpretazioni, in particolare per gli autisti di mezzi pesanti e professionisti del trasporto.

Quando si applica la sospensione breve della patente

La sospensione “breve” è riservata ai conducenti e agli autisti di mezzi pesanti con meno di 20 punti sulla patente, ma solo se identificati al momento stesso dell’infrazione o almeno al momento dell’accertamento immediato della violazione.

Ciò significa che la sanzione non può essere applicata:

se il conducente viene identificato solo in un secondo momento,

se l’infrazione è rilevata da dispositivi automatici (es. autovelox),

o se manca il fermo immediato del mezzo al momento del controllo.

L’obiettivo della misura è garantire una risposta rapida e concreta alla violazione, legando la sanzione alla prontezza dell’accertamento.

Autisti mezzi pesanti: esclusi i punti CQC dal conteggio

Un punto particolarmente importante per il settore del trasporto merci e passeggeri riguarda la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC).

La Circolare del Ministero chiarisce che, in caso di violazioni commesse durante l’attività professionale degli autisti di mezzi pesanti, la sospensione breve si applica solo in base ai punti della patente e non tiene conto del punteggio associato alla CQC o al CAP KB.

Ad esempio: anche se gli autisti di mezzi pesanti hanno una CQC con punteggio elevato, se sulla patente hanno meno di 20 punti, la sanzione potrà essere applicata.

Viceversa, se la patente supera la soglia, non può esserci sospensione breve, anche se il punteggio CQC è basso.

Sanzione sospensione breve patente estera, ma solo in Italia

Altro aspetto chiarito dalla Circolare del Ministero, riguarda i gli autisti di mezzi pesanti con patente rilasciata all’estero.

In questi casi, la sospensione breve può essere applicata solo sul territorio italiano, ma la patente può essere restituita se il conducente dichiara di voler lasciare il Paese.

In caso di violazione del divieto di guida durante la sospensione breve della patente, si applicheranno le sanzioni previste dall’art. 218 del Codice della Strada, ma senza poter revocare formalmente una patente estera.

Cosa cambia per il settore dell’autotrasporto

Queste precisazioni sono fondamentali per autotrasportatori, aziende di autotrasporto e logistiche e operatori del trasporto persone. In particolare:

la sospensione breve non può essere attivata automaticamente in caso di infrazione notificata a distanza;

in caso di infrazione notificata a distanza; le forze dell’ordine devono accertare l’infrazione e identificare il conducente sul posto ;

; le imprese devono valutare con attenzione la gestione del personale e dei turni, perché una sospensione improvvisa può impattare gravemente sulla continuità del servizio.

Autisti mezzi pesanti: sospensione patente e CQC

Con la Circolare del 25 giugno 2025, il Ministero dell’Interno ha messo un punto fermo sull’interpretazione della sospensione breve della patente.

Per gli autisti di mezzi pesanti, si chiarisce che nessuna sanzione è possibile senza fermo immediato e che il punteggio della CQC non incide sull’applicabilità della misura.

Una novità che punta a rendere più efficace e giusta l’azione repressiva sulle infrazioni gravi, ma che richiede grande attenzione da parte degli operatori del settore per evitare sanzioni inaspettate.

Continua a leggere: Autisti mezzi pesanti: patente e CQC, come verificare gratis il saldo punti rimasti