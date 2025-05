CAMION

Necessaria per la natura faticosa e usurante del lavoro

Il sindacato CCOO annuncia una protesta per ottenere la pensione anticipata per gli autisti di mezzi pesanti professionisti.

Il Governo spagnolo è in ritardo di oltre quattro anni nell’emanazione del regolamento sulla pensione anticipata.

In Spagna si riaccende la mobilitazione degli autisti mezzi pesanti, esasperati per l’inspiegabile ritardo nell’attuazione delle misure che consentirebbero il la pensione anticipata.

La CCOO (Comisiones Obreras) ha annunciato la preparazione di nuove iniziative di protesta per spingere il Governo ad approvare finalmente il regolamento sui coefficienti di riduzione dell’età pensionabile, promesso sin dal 2021.

Pensione anticipata autisti mezzi pesanti

Il 29 dicembre 2021 una modifica alla Legge generale sulla previdenza sociale spagnola aveva previsto che, entro tre mesi dall’entrata in vigore (1° gennaio 2022), il Governo avrebbe dovuto aggiornare il Regio Decreto 1698/2011.

Questo decreto regola la possibilità di applicare coefficienti di riduzione per l’età pensionabile ai lavoratori impiegati in mansioni particolarmente usuranti, come gli autisti di mezzi pesanti.

Nonostante l’urgenza del provvedimento, il regolamento non è stato ancora pubblicato, con un ritardo di oltre quattro anni.

A giugno 2024 era stato finalmente raggiunto un accordo tra le parti sociali per definirne i contenuti, ma le successive scadenze indicate dal Ministero della Sicurezza Sociale e dall’UGT — prima fine 2024, poi febbraio 2025, infine aprile — sono tutte state disattese.

Blocco pensione anticipata autisti mezzi pesanti

Secondo la CCOO, il sistema attuale blocca di fatto l’accesso alla pensione anticipata per i camionisti.

Sebbene la domanda possa essere teoricamente presentata anche in assenza del regolamento, l’UGT rifiuta di procedere finché questo non sarà ufficialmente pubblicato. E senza una richiesta congiunta da parte delle organizzazioni sindacali e datoriali, la procedura non può andare avanti.

Lavoro usurante camionisti

La pensione anticipata per gli autisti mezzi pesanti in Spagna non è un privilegio, ma una necessità dettata dalla natura faticosa e usurante del mestiere. Lunghe ore alla guida, turni notturni, stress psicofisico costante: sono elementi che giustificano pienamente l’applicazione di coefficienti di riduzione dell’età pensionabile.

Il mancato rispetto della legge e degli accordi firmati mina la fiducia tra lavoratori, sindacati e istituzioni. In assenza di segnali concreti, la mobilitazione del settore trasporti potrebbe intensificarsi, con ripercussioni su tutta la logistica nazionale.

