CAMION

Gli autisti di mezzi pesanti premiati con il Diploma d’Onore IRU 2025 rappresentano l’eccellenza del trasporto su strada.

L’IRU, organizzazione del settore, ha infatti riconosciuto 1.077 conducenti provenienti da 22 paesi, selezionati per una carriera lunga, impeccabile e caratterizzata da una guida sicura.

Il risultato emerge dal documento ufficiale IRU Diploma d’Onore 2025 che raccoglie i nomi degli autisti di mezzi pesanti premiati in ambito nazionale e internazionale.

L’IRU assegna questo riconoscimento dal 1988 per valorizzare i professionisti che hanno contribuito alla sicurezza e alla continuità del trasporto su strada.

Gli autisti di mezzi pesanti premiati incarnano gli standard promossi dall’IRU Academy, punto di riferimento globale per la formazione degli autisti.

La loro esperienza rappresenta un modello per le generazioni future, soprattutto in un settore in cui affidabilità e responsabilità sono elementi essenziali.

Autisti di mezzi pesanti premiati da IRU nel 2025

Il Diploma d’Onore IRU 2025 celebra autisti di mezzi pesanti, ovvero che guidano autobus, pullman, taxi e in attività nazionali e internazionali.

La selezione si basa su criteri chiari e verificabili, riportati nella documentazione ufficiale. In totale, 1.077 professionisti hanno ricevuto il premio, distribuiti tra 22 paesi e appartenenti alle associazioni membri dell’IRU.

Il PDF elenca tutti i nomi dei premiati, con distinzione tra autisti del trasporto merci e del trasporto passeggeri. La versione completa è disponibile qui: Elenco vincitori IRU Diploma d’Onore 2025.

Diploma d’Onore IRU nel settore del trasporto con mezzi pesanti

Il Diploma d’Onore IRU è uno dei riconoscimenti più rilevanti nel mondo del trasporto su strada.

L’IRU lo assegna agli autisti di mezzi pesanti che dimostrano un livello elevato di professionalità e sicurezza, incentivando standard qualitativi sempre più alti.

Questo premio rappresenta un attestato di lunga esperienza e impegno costante, elementi fondamentali per sostenere un settore essenziale per la mobilità di persone e merci.

Requisiti richiesti agli autisti di mezzi pesanti

Gli autisti di mezzi pesanti che ricevono il Diploma d’Onore devono soddisfare requisiti molto rigorosi. La fonte ufficiale conferma che per qualificarsi occorre:

aver percorso almeno 1 milione di chilometri ;

; aver svolto una carriera superiore ai 20 anni ;

; non aver causato incidenti gravi con lesioni personali ;

; aver mantenuto un comportamento professionale, sicuro, leale e onesto.

Il premio è destinato anche a tassisti e autisti di autobus, purché impegnati nel trasporto su strada nazionale o internazionale e con un servizio soddisfacente per i datori di lavoro attuali e precedenti.

Dove consultare i vincitori del premio IRU 2025

L’elenco completo dei premiati è disponibile nel documento ufficiale Diploma d’Onore IRU pubblicato dall’IRU. Elenco vincitori IRU Diploma d’Onore 2025.

Leggi anche: Autotrasporto: furti, carenza di parcheggi sicuri e rischi per gli autisti a Natale