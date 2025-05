CAMION

Geotab Vitality premia la guida sicura e riduce gli incidenti degli autisti di mezzi pesanti. Carenza di autisti, meno incidenti e maggiore sicurezza per Geotab la risposta passa da AI, premi e guida consapevole

Un’indagine su oltre 3.500 conducenti rivela una crisi profonda nel settore dei trasporti. La risposta? Un modello innovativo di guida responsabile che premia chi guida bene, riduce gli incidenti e migliora la qualità della vita degli autisti di mezzi pesanti.

Nel settore dei trasporti, ogni giorno migliaia di autisti di mezzi pesanti professionisti affrontano sfide crescenti: traffico, orari serrati, condizioni stradali critiche, aspettative di performance sempre più elevate. A tutto questo si aggiunge uno spettro meno visibile ma ancora più pericoloso: lo stress cronico.

Geotab ha condotto una survey su 3.501 autisti di mezzi pesanti in Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito.

I risultati raccolti nel report “The Unseen Toll: Driver and Road Safety” parlano di stress alla guida e sicurezza stradale degli autisti di mezzi pesanti, in un settore, quello dei trasporti, a rischio di collasso umano, oltre che operativo.

In Italia, oltre 9 autisti di mezzi pesanti su 10 dichiarano che lo stress da lavoro ha un impatto diretto e negativo sulla guida.

Il 95% degli intervistati ritiene che il rischio di incidenti sia aumentato negli ultimi cinque anni, e il 61% considera questo aumento significativo.

La salute mentale e la sicurezza stradale si intrecciano. Tuttavia, la risposta delle aziende sembra ancora parziale. Il 44% degli autisti di mezzi pesanti italiani afferma che la propria organizzazione non offra alcun tipo di supporto in materia di stress o benessere psicologico. Il 45% dichiara di non sentirsi a proprio agio nel chiedere aiuto al datore di lavoro.

Autisti mezzi pesanti: i dati del Report Geotab

Il 95% degli autisti intervistati ritiene che il rischio di incidenti sia aumentato negli ultimi cinque anni;

degli autisti intervistati ritiene che il rischio di incidenti sia aumentato negli ultimi cinque anni; Il 61% considera l’aumento significativo;

considera l’aumento significativo; Il 70% degli intervistati, e l’ 80% in Italia, collega direttamente questo aumento allo stress da lavoro correlato ;

degli intervistati, e l’ in Italia, collega direttamente questo aumento allo ; Il 47% ha preso in considerazione l’idea di lasciare il proprio lavoro nell’ultimo anno.

In Italia, la situazione è persino più critica:

Il 94% degli autisti italiani conferma l’impatto negativo dello stress sulla guida;

degli autisti italiani conferma l’impatto negativo dello stress sulla guida; Il 44% afferma di non ricevere alcun tipo di supporto aziendale per affrontare lo stress o i problemi di salute mentale;

afferma di non ricevere alcun tipo di supporto aziendale per affrontare lo stress o i problemi di salute mentale; Il 45% non si sente a proprio agio nel parlarne con i superiori.

Oltre alla pressione psicologica, emergono fattori ambientali e culturali:

Il 59% degli autisti italiani segnala l’uso del cellulare come comportamento pericoloso ricorrente (vs. media UE 42%);

degli autisti italiani segnala l’uso del cellulare come comportamento pericoloso ricorrente (vs. media UE 42%); Il 70% teme danni o incidenti causati dalle buche stradali (vs. media UE 64%);

teme danni o incidenti causati dalle buche stradali (vs. media UE 64%); Il 39% ammette di superare i limiti di velocità per rispettare le scadenze.

Carenza autisti di mezzi pesanti in Europa

Questi dati si inseriscono in un contesto preoccupante: in Europa mancano già 200.000 autisti di mezzi pesanti professionali, e secondo McKinsey questo gap potrebbe salire a 745.000 entro il 2028. Il settore dei trasporti è sotto pressione: aumentano i carichi di lavoro, i tempi si riducono, e la sicurezza ne risente.

Le aziende, spesso inconsapevoli del malessere degli autisti, rischiano di perdere risorse preziose. L’abbandono del lavoro da parte degli autisti di mezzi pesanti, sommato ai costi derivanti da incidenti, malattie e fermo mezzi, mina l’equilibrio operativo dell’intero sistema logistico.

Geotab Vitality: sicurezza degli autisti di mezzi pesanti

Per affrontare in modo strutturale questi problemi, Geotab, leader globale nella gestione dei veicoli connessi, ha stretto una joint venture strategica con Vitality, azienda specializzata in scienze comportamentali applicate all’ambito assicurativo e sanitario.

Il risultato è Geotab Vitality, una piattaforma integrata che unisce tecnologia, AI e comportamenti premianti.

Il programma, già attivo in Nord America e in fase beta in Europa (Italia inclusa), permette:

Monitoraggio telematico avanzato dei comportamenti di guida;

dei comportamenti di guida; Analisi predittiva delle collisioni basata su AI;

basata su AI; Comparazioni tra conducenti simili per area, veicolo e tipo di attività;

per area, veicolo e tipo di attività; Attribuzione di punti per giornate di guida prudente;

per giornate di guida prudente; Premi settimanali personalizzati riscattabili in una piattaforma dedicata (“Rewards Mall”).

Invece di punire chi sbaglia, il sistema premia gli autisti di mezzi pesanti che migliorano, incoraggiando l’adozione di abitudini virtuose a prescindere dal livello di partenza. Si tratta di un ribaltamento del modello punitivo classico, sostituito da un approccio positivo, empatico, basato sul “nudge” (spinta gentile).

Meno incidenti per gli autisti di mezzi pesanti con Vitality

La filosofia alla base di Geotab Vitality è quella del “Shared-Value Insurance”, già testata con successo nel programma Vitality Drive. I risultati:

–55% di sinistri tra gli iscritti;

di sinistri tra gli iscritti; Riduzione degli incidenti mortali;

Aumento della fidelizzazione e della soddisfazione lavorativa.

Con oltre 34 milioni di persone raggiunte in 39 Paesi, Vitality applica questo modello anche in ambito sanitario, incentivando scelte salutari e comportamenti sostenibili.

Geotab Vitality conviene a tutti

Geotab Vitality si propone come una soluzione win-win:

Gli autisti di mezzi pesanti ottengono supporto, motivazione e premi;

ottengono supporto, motivazione e premi; Le aziende riducono costi assicurativi, operativi e turnover;

riducono costi assicurativi, operativi e turnover; Le compagnie assicurative migliorano la selezione e il rischio medio;

migliorano la selezione e il rischio medio; La società beneficia di una riduzione degli incidenti e di una mobilità più sicura.

Il tutto in un contesto in cui il comportamento umano è responsabile del 95% degli incidenti stradali e i costi diretti e indiretti sono stimati in 280 miliardi di euro l’anno in Europa.

Tecnologia per gli autisti di mezzi pesanti in Italia

Se è vero che il contesto italiano presenta criticità (strade, pressione, comportamenti scorretti), è altrettanto vero che mostra una forte apertura all’innovazione:

Il 77% degli autisti di mezzi pesanti italiani si dichiara favorevole all’uso di tecnologie per migliorare la guida (vs. media UE 69%).

Una condizione ideale per testare e implementare soluzioni digitali ad alto impatto come Geotab Vitality, che è già integrata in MyGeotab e lo sarà presto anche in Geotab Drive, offrendo così un ecosistema completo e scalabile per flotte di ogni dimensione.

Comportamenti a rischio, cosa influisce sulla guida

Tra i comportamenti pericolosi più frequentemente osservati sulle strade italiane spiccano l’uso del cellulare alla guida (59%, contro una media europea del 42%), l’eccesso di velocità (39%) e la guida scorretta in generale (37%).

Anche i mezzi a due ruote, come biciclette e monopattini, che non rispettano la segnaletica semaforica, rappresentano un fattore di rischio (35%).

Il timore per la sicurezza personale è rafforzato dalle condizioni delle infrastrutture: il 70% degli autisti italiani teme che una buca possa causare un incidente o un infortunio.

A ciò si aggiungono le pressioni di performance: il 39% degli autisti nel nostro Paese dichiara di sentirsi spesso obbligato a infrangere i limiti di velocità per completare le consegne in tempo.

Geotab Vitality, autisti premiati per la guida sicura

In risposta a questo scenario critico, Geotab e Vitality hanno annunciato la creazione di una joint venture: Geotab Vitality.

L’obiettivo è duplice: migliorare la sicurezza stradale e il benessere dei conducenti di mezzi pesanti. La soluzione è una piattaforma digitale che unisce le tecnologie predittive di Geotab con la scienza comportamentale e il sistema di premi sviluppato da Vitality Drive.

Il cuore dell’innovazione sta nell’approccio: anziché punire comportamenti negativi, il sistema incentiva i progressi attraverso meccanismi di gamification e premi.

Gli autisti accumulano punti guidando in modo sicuro, ricevono feedback costruttivi e possono accedere a premi settimanali in base al raggiungimento di obiettivi personalizzati. Ogni driver è confrontato con colleghi che operano in condizioni simili: stesso tipo di veicolo, area geografica, attività.

Il programma si integra con MyGeotab e sarà esteso a Geotab Drive entro la fine del 2025.

I risultati di Vitality: -55% di sinistri grazie al modello “shared-value”

Il sistema non è nuovo. La filosofia è stata già implementata con successo nel programma Vitality Drive, che ha registrato tra i suoi aderenti una riduzione del 55% dei sinistri e una diminuzione significativa degli incidenti mortali.

La chiave? Premiare i comportamenti virtuosi, incentivare il miglioramento, responsabilizzare gli utenti.

Vitality oggi opera in 39 Paesi, coinvolge 34 milioni di persone ed è riconosciuta come la principale piattaforma di promozione del benessere e della guida responsabile al mondo.

Il suo modello, chiamato “Shared-Value Insurance”, porta benefici a tutti gli stakeholder: autisti di mezzi pesanti, datori di lavoro, assicurazioni e società nel suo complesso.

Un nuovo ecosistema della sicurezza: dati, coaching e fidelizzazione

Geotab Vitality promette di costruire un ecosistema in cui la sicurezza non è più una voce di costo, ma un valore strategico. La combinazione tra telematica, AI e comportamenti premiati produce benefici concreti:

Riduzione dei costi assicurativi e operativi;

Miglioramento della cultura aziendale e della fidelizzazione;

Maggiore attrattività per nuove assunzioni;

Valorizzazione del ruolo dell’autista di mezzi pesanti come parte attiva nella gestione del rischio;

Prevenzione proattiva dei sinistri grazie all’analisi predittiva dei comportamenti.

Secondo Geotab, il 77% degli autisti italiani è favorevole all’adozione di nuove tecnologie per migliorare le prestazioni di guida.

L’Italia, quindi, potrebbe rappresentare un terreno fertile per l’adozione estensiva di questa piattaforma.

La sicurezza degli autisti inizia dal benessere

L’approccio promosso da Geotab e Vitality rappresenta una discontinuità. Non si limita a ridurre gli incidenti, ma affronta il cuore del problema: la condizione dell’autista di mezzi pesanti, il suo stato psicofisico, il contesto lavorativo. In un momento in cui il settore logistico affronta sfide senza precedenti, investire nella sicurezza comportamentale diventa una strategia di competitività.

Con Geotab Vitality, si apre una nuova stagione: quella in cui dati e benessere si intrecciano per rendere le strade più sicure, i lavoratori più motivati e le flotte più resilienti.

L’adozione di soluzioni come Geotab Vitality non è solo una questione tecnologica, ma una scelta strategica di visione.

Serve a:

Ripensare la gestione del rischio;

Migliorare la vita dei lavoratori;

Rilanciare l’efficienza logistica;

Costruire un ambiente di lavoro più sicuro e più umano.

In un settore in crisi di vocazioni, colpito dallo stress e dai sinistri, ma anche desideroso di innovazione, la soluzione passa dall’ascolto, dalla tecnologia e dal riconoscimento del valore umano al volante.

