Nel mondo dell’autotrasporto, per gli autisti mezzi pesanti, ogni punto sulla patente e sulla CQC (Carta di Qualificazione del Conducente) può fare la differenza tra un lavoro stabile e una sospensione improvvisa.

Ma quanti autisti di mezzi pesanti controllano davvero il saldo punti della patente o della CQC? Pochissimi. E spesso solo quando è troppo tardi.

Per gli autisti di mezzi pesanti non sapere quanti punti ti restano può significare ritrovarsi con la CQC revocata, la patente sospesa, e in casi estremi, persino con una richiesta danni dall’azienda per il fermo mezzo.

La buona notizia è che è possibile controllare tutto in autonomia, gratuitamente e in pochi minuti. Vediamo come fare.

Patente e CQC: perché vengono tolti i punti

Sia la patente di guida sia la CQC partono con 20 punti. Ogni violazione commessa durante l’attività di autotrasporto può comportare la perdita di punti sulla CQC, in aggiunta alla patente.

Ecco quindi perché, per gli autisti di mezzi pesanti, è essenziale sapere se si hanno ancora punti sufficienti. Se si è in fase di recupero automatico (dopo 2 anni senza infrazioni o se si sta andando incontro a revisioni obbligatorie o sospensioni.

Come vedere il saldo punti della patente e della CQC: 3 metodi ufficiali

Portale dell’Automobilista

È il metodo più completo. Seguendo questi passaggi:

Accedere al sito www.ilportaledellautomobilista.it Cliccare in alto su “Accedi al portale” Scegliere l’autenticazione tramite SPID o CIE Una volta entrati, selezionare “Saldo punti patente” Visualizzare i punti

Bonus: si possono controllare inoltre le scadenze dei documenti, le decurtazioni recenti e se si è in fase di recupero punti.

App iPatente (gratuita)

Scaricare iPatente dall’app store (Android/iOS)

dall’app store (Android/iOS) Accedere con SPID o CIE

Nella sezione “Saldo punti”, sono disponibili tutti i dettagli aggiornati.

Servizio telefonico automatico

Chiamare il numero 848.782.782 (da telefono fisso)

(da telefono fisso) Inserire data di nascita e numero patente seguendo le istruzioni vocali

e seguendo le istruzioni vocali Verrà comunicato il saldo punti della patente e della CQC

l costo è pari a una chiamata urbana.

Perché molti autisti di mezzi pesanti non si accorgono di aver perso punti

A volte le infrazioni (come da autovelox o t-red) non vengono notificate direttamente all’autista. Accade spesso che:

l’ azienda non comunichi le multe

i verbali non vengano recapitati

l’infrazione passi inosservata, finché non scatta un controllo

Risultato? L’autista continua a guidare, magari ignaro di avere zero punti.

Cosa succede se non si controllano i punti patente e CQC

Gli autisti mezzi di pesanti fermati durante un controllo con saldo punti esaurito, rischiano:

sospensione immediata della patente

revoca della CQC

interruzione del contratto di lavoro

e in casi estremi, una richiesta danni per fermo macchina

Inoltre, per riottenere la CQC, si deve sostenere un esame di revisione.

