Austria: pedaggi autostradali più cari per camion e mezzi pesanti dal 2026
Rincari medi dell’8% e nuove tariffe sui valichi alpini
Pedaggi autostradali più cari in Austria per camion e mezzi pesanti dal 1° gennaio 2026, con un aumento dei costi destinato a incidere in modo significativo sull’autotrasporto internazionale.
Il nuovo sistema tariffario riguarda tutti i veicoli con massa superiore alle 3,5 tonnellate e prevede un rincaro medio stimato intorno all’8%, ridefinendo il costo di percorrenza sull’intera rete stradale e autostradale austriaca.
Perché l’Austria aumenta i pedaggi autostradali
L’aumento dei pedaggi per camion e mezzi pesanti in Austria deriva dall’entrata in vigore della Legge 83/2025 e del relativo Regolamento applicativo 298/2025. Le nuove norme aggiornano il metodo di calcolo delle tariffe introducendo, accanto ai costi infrastrutturali, anche quelli legati alle emissioni di anidride carbonica.
Nel pedaggio confluiscono quindi più voci: utilizzo dell’infrastruttura, inquinamento atmosferico, inquinamento acustico e impatto climatico. Una scelta che rafforza il principio “chi inquina paga” e che penalizza maggiormente i mezzi più datati.
Nuove tariffe per camion e mezzi pesanti
I pedaggi autostradali più cari non saranno uguali per tutti, ma varieranno in base alla classe ambientale del motore e al numero di assi del veicolo. Le differenze tra mezzi Euro V ed Euro VI restano evidenti, anche se gli aumenti coinvolgono l’intero parco circolante.
Un autoarticolato con quattro o più assi Euro V passerà da 0,5577 euro/km a 0,6024 euro/km, con un incremento dell’8,01%. Anche i veicoli più moderni subiscono rincari: un Euro VI di categoria 1 arriverà a 0,5724 euro/km, con un aumento del 7,65%.
Per i camionisti impegnati su tratte lunghe o transfrontaliere, questi aumenti si traducono in un costo annuo sensibilmente più elevato.
Valichi alpini e Brennero: i tratti più onerosi
I rincari risultano particolarmente rilevanti sui tratti alpini a pedaggio differenziato, storicamente più costosi per l’autotrasporto. Restano soggetti a tariffe maggiorate assi strategici come la Phyrnautobahn, la Tauernautobahn e i principali trafori alpini.
Un ruolo centrale continua a essere svolto dall’autostrada del Brennero, la A13 Brennerautobahn, uno dei corridoi più utilizzati dai camion diretti tra Italia e Nord Europa. Anche la Inntalautobahn mantiene un supplemento del 25%, già incluso nella tariffa, destinato al finanziamento delle infrastrutture ferroviarie.
Come ridurre i pedaggi per i mezzi più moderni
Per attenuare l’impatto dei pedaggi autostradali più cari, le autorità austriache mettono a disposizione un portale dedicato gestito da ASFINAG. Attraverso un calcolatore online, le imprese possono verificare la classificazione ecologica del veicolo inserendo dati tecnici e certificati di conformità.
I mezzi Euro VI immatricolati dopo il 1° luglio 2019 possono accedere a classi ambientali migliorative che consentono una riduzione della tariffa, generalmente intorno all’1%. Un beneficio limitato, ma rilevante per le flotte più recenti.
Stop alla tariffa notturna sulla rete nazionale
Sulla rete autostradale nazionale austriaca, dal 2024 non è più prevista la tariffa differenziata per i viaggi notturni. Questa agevolazione resta invece ancora in vigore proprio sulla A13 del Brennero, confermando il carattere speciale di questo asse per il traffico dei mezzi pesanti.
Impatto sull’autotrasporto europeo
L’aumento dei pedaggi autostradali in Austria rappresenta un ulteriore elemento di pressione sui costi dell’autotrasporto europeo. Per camionisti e imprese che attraversano regolarmente il territorio austriaco, soprattutto lungo i valichi alpini, il 2026 segna un cambio di passo nella gestione dei costi di percorrenza.
Il tema dei pedaggi autostradali più cari per camion e mezzi pesanti si inserisce così nel più ampio dibattito europeo sul bilanciamento tra sostenibilità ambientale e competitività del trasporto su gomma.
