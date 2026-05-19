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Deviazioni e traffico rallentato verso Salisburgo e Nord Europa

Nuovi disagi per i mezzi pesanti in Austria. I lavori lungo l’autostrada A10 dei Tauri stanno causando limitazioni al traffico. Deviazioni obbligatorie e divieti di circolazione che rischiano di avere pesanti conseguenze sul trasporto merci internazionale.

Le restrizioni riguardano la carreggiata in direzione Salisburgo, dove sono in corso interventi infrastrutturali su una galleria danneggiata nei mesi scorsi. Per consentire l’avanzamento del cantiere, nelle ore notturne il traffico viene deviato sulla viabilità ordinaria tra Pongau e il Passo Lueg.

La misura più impattante riguarda però i mezzi pesanti oltre 7,5 tonnellate. Durante le chiusure è infatti previsto un divieto di circolazione lungo parte della A10 nord tra Villach e Salisburgo, con pesanti ripercussioni sul traffico internazionale e sulla logistica europea.

Lavori sull’A10 Austria: traffico deviato verso Salisburgo

I lavori sull’A10 Austria proseguiranno fino a giugno e comporteranno modifiche importanti alla circolazione, soprattutto durante la notte.

Nel tratto compreso tra Pongau e Passo Lueg i veicoli saranno deviati sulla strada statale B159 durante le finestre di chiusura previste dal cantiere.

In alcune giornate sono inoltre previste chiusure complete dell’autostrada dei Tauri in direzione Salisburgo. Inevitabili rallentamenti per camion e trasporto merci.

Divieto di circolazione mezzi pesanti

Le autorità austriache hanno introdotto limitazioni specifiche per i mezzi pesanti.

Il divieto di circolazione riguarda i camion oltre 7,5 tonnellate diretti verso nord lungo la A10 Austria. Restano esclusi soltanto i trasporti regionali con origine e destinazione locale.

Per il traffico internazionale si prospettano invece:

percorsi alternativi obbligati ;

; aumento dei tempi di percorrenza ;

; rischio congestione ;

; maggiori costi logistici.

Austria sempre più difficile per il trasporto merci

La A10 dei Tauri rappresenta una delle direttrici strategiche per il trasporto merci attraverso le Alpi austriache. Insieme al Brennero, è uno dei collegamenti più utilizzati dai mezzi pesanti diretti verso Germania e Nord Europa.

Le nuove restrizioni confermano le crescenti difficoltà per il settore dell’autotrasporto internazionale, già penalizzato da limitazioni ambientali, cantieri e divieti alla circolazione lungo i principali valichi alpini.

Per le aziende italiane della logistica e dell’export, i lavori sull’A10 Austria rischiano di tradursi in ulteriori ritardi e costi operativi più elevati.

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