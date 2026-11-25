CAMION

Pesatura, verifiche tecniche e sicurezza del carico

L’Austria potenzia i controlli sui camion verso l’Italia. E’ operativo un nuovo centro di verifica lungo l’autostrada A2, in Carinzia. Una delle strade utilizzate dalle imprese di autotrasporto per raggiungere il confine.

La struttura è stata realizzata da ASFINAG. Consentirà alle autorità austriache di effettuare accertamenti sulle condizioni dei mezzi pesanti, sul peso dei veicoli e sulla sicurezza delle merci trasportate.

Camion verso l’Italia: dove si trova il nuovo centro

Il nuovo punto di controllo sorge a Schütt, al chilometro 369,5 della Südautobahn, tra Villach-Warmbad e Hermagor, sulla carreggiata in direzione dell’Italia.

L’area si trova circa quattro chilometri prima dello svincolo di Hermagor, lungo il percorso seguito quotidianamente dai trasportatori che raggiungono il valico di Tarvisio.

La posizione permette alle autorità di effettuare le verifiche direttamente lungo il corridoio autostradale, grazie anche a un apposito collegamento per il rientro dei veicoli sulla A2.

Pesatura dei camion e verifiche sulla sicurezza

Tra le principali dotazioni del centro figura una bilancia destinata alla pesatura dei mezzi pesanti, attraverso la quale sarà possibile accertare eventuali irregolarità rispetto ai limiti di peso consentiti.

I controlli potranno riguardare anche le condizioni tecniche dei camion, il corretto fissaggio delle merci e la regolarità dei trasporti eccezionali.

La struttura sarà a disposizione della polizia austriaca, delle autorità finanziarie e doganali e di ASFINAG, secondo le rispettive competenze.

L’obiettivo è individuare situazioni potenzialmente pericolose per la circolazione e migliorare la sicurezza lungo un’importante arteria del trasporto merci europeo.

Un investimento da sette milioni di euro

Per la realizzazione del nuovo centro, ASFINAG ha investito circa sette milioni di euro, recuperando gli spazi dell’ex parcheggio di Schütt, precedentemente dismesso.

La riconversione ha permesso di sfruttare un’area già esistente, contenendo il consumo di suolo e destinando lo spazio alle attività di controllo del traffico pesante.

Cosa cambia per gli autotrasportatori

L’apertura dell’impianto rappresenta un ulteriore potenziamento della vigilanza sui camion in transito lungo la direttrice austriaca verso l’Italia.

Per le aziende di autotrasporto e i conducenti professionali, l’attenzione alla manutenzione dei veicoli, alla distribuzione del peso e alla sistemazione del carico assume particolare rilevanza.

Al momento non sono stati comunicati orari specifici delle verifiche né un obbligo generalizzato di ingresso nell’area per tutti i mezzi pesanti in transito.