CAMION

Aumento retribuzione in busta paga da gennaio 2026 per i dipendenti del CCNL Trasporti Logistica Spedizioni.

L’aumento della retribuzione in busta paga previsto per gennaio 2026, è dovuto al rinnovo del contratto CCNL trasporti logistica spedizioni firmato il 6 dicembre dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti.

L’accordo introduce un incremento strutturale dei minimi tabellari e consolida il percorso economico definito negli anni precedenti.

Il rinnovo del Contratto CCNL trasporti logistica spedizioni prevede una progressione di incrementi annuali che incide direttamente sulle retribuzioni.

Inoltre, gli adeguamenti dello stipendio del 2025 hanno già aggiornato molte buste paga e anticipano la nuova fase di incremento prevista per gennaio 2026.

La seconda rata degli aumenti della retribuzione in busta paga si consolida sui minimi e varia in base al livello di inquadramento.

A chi spetta l’aumento retribuzione in busta paga a gennaio 2026

L’aumento della retribuzione in busta paga, da gennaio 2026, coinvolge oltre 500.000 lavoratori delle imprese di trasporto, logistica e spedizione.

I lavoratori del CCNL Trasporti Logistica Spedizioni interessati comprendono autisti, addetti alla distribuzione urbana, personale di magazzino, meccanici d’officina e impiegati amministrativi. Inoltre, la progressione segue la logica definita nel 2024, con una programmazione pluriennale orientata al mantenimento del potere d’acquisto.

La mensilità di gennaio 2026 includerà anche gli effetti della tredicesima 2025, che fungerà da riferimento per il passaggio ai nuovi valori economici. In questo modo il CCNL Trasporti Logistica Spedizioni completa un percorso retributivo che aggiorna l’assetto salariale del comparto.

Questo aumento della retribuzione in busta paga consolida gli adeguamenti programmati e rafforza la crescita salariale dell’intera filiera.

Aumenti retribuzione CCNL Trasporti Logistica Spedizioni 2026

Il nuovo aumento della retribuzione in busta paga economico definito per gennaio 2026 completa la sequenza di adeguamenti previsti dal rinnovo contrattuale.

Gli aumenti interessano tanto il personale viaggiante quanto il personale non viaggiante, seguendo la struttura dei livelli professionali prevista dal contratto.

Il meccanismo conferma la volontà delle parti di garantire un progressivo e stabile miglioramento dei minimi retributivi.

Aumento retribuzione per il personale viaggiante

Gli aumenti destinati al personale viaggiante seguono una progressione determinata dai livelli.

Gli importi previsti sono: 40,15 euro per C3, 40,00 euro per B3, 39,85 euro per A3, 38,95 euro per F2, 38,80 euro per E2, 38,65 euro per D2, 37,45 euro per H1 e 37,30 euro per G1.

Le due fasce del livello I registrano incrementi pari a 33,09 euro e 34,89 euro, mentre le tre del livello L presentano importi pari a 33,09 euro, 34,89 euro e 35,79 euro.

Questi valori consolidano direttamente i minimi tabellari del contratto.

Aumento retribuzione per il personale non viaggiante

Gli aumenti della retribuzione per il personale non viaggiante risultano più articolati e coprono diversi livelli amministrativi e operativi.

I valori ammontano a: 51,21 euro per il livello Q, 48,18 euro per il livello 1, 44,24 euro per il livello 2, 40,00 euro per 3s, 38,79 euro per il livello 3, 36,97 euro per il livello 4, 36,06 euro per 4j, 35,15 euro per 5 e 33,03 euro per 6.

Questa struttura conferma un modello equilibrato che valorizza tutte le figure contrattuali.

Effetti sugli stipendi del settore Trasporti Logistica Spedizioni

Gli aumenti definiti dal rinnovo rafforzano la tenuta salariale del comparto. Gli importi aggiornati migliorano il potere d’acquisto dei lavoratori e consolidano i minimi in maniera stabile.

Inoltre, la distribuzione su più annualità permette alle imprese di pianificare con equilibrio gli adeguamenti programmati.

Il CCNL Trasporti Logistica Spedizioni conferma così un impianto di revisione salariale che sostiene la competitività delle aziende e valorizza le professionalità del settore.

Leggi anche: CCNL trasporti, logistica e spedizioni, firmato il rinnovo: tutte le novità