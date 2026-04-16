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Storia, innovazione e leadership globale nel settore heavy-duty Made in Italy

Nel 2026 ASTRA celebra ottant’anni di attività nella progettazione e produzione di mezzi pesanti offroad. Si conferma tra le realtà più solide della manifattura italiana nel comparto heavy-duty.

Il cuore produttivo resta a Piacenza, snodo strategico per i collegamenti europei e sede di un polo industriale in cui convergono competenze ingegneristiche e capacità produttive avanzate. È qui che prendono forma mezzi pesanti offroad destinati a operare in contesti ad alta complessità, dalle attività estrattive alle grandi opere infrastrutturali.

Dalla ricostruzione al posizionamento internazionale

Le origini di ASTRA risalgono al 1946. Nel pieno della ricostruzione post-bellica. L’imprenditore Mario Bertuzzi avvia un percorso industriale innovativo. Fondato sulla riconversione di mezzi militari in soluzioni per uso civile.

Nel corso dei decenni successivi, l’azienda consolida il proprio posizionamento nei mezzi pesanti offroad. Accompagna lo sviluppo infrastrutturale italiano. Amplia progressivamente la gamma di prodotti. Già negli anni del boom economico, ASTRA si distingue per la qualità costruttiva e la capacità di rispondere alle esigenze dei cantieri più impegnativi.

Specializzazione e innovazione tecnologica

A partire dagli anni Settanta, ASTRA si specializza nei mezzi cava-cantiere. Completa l’identità nel segmento dei mezzi pesanti offroad ad alte prestazioni.

Con l’apertura ai mercati internazionali lo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche. Si amplia l’offerta. Nei decenni più recenti, il portafoglio si arricchisce con dumper articolati, veicoli per trasporti eccezionali e piattaforme destinate a impieghi logistici e militari. L’elemento centrale è l’affidabilità operativa in condizioni estreme.

Mezzi pesanti offroad nei grandi progetti globali

La presenza internazionale di ASTRA si riflette nella partecipazione a progetti infrastrutturali di rilievo. Tra questi, il trasferimento del tempio di Abu Simbel, la costruzione della diga di Kariba sullo Zambesi e la realizzazione del bacino del Volta in Ghana.

Più recentemente, i mezzi pesanti offroad dell’azienda sono stati impiegati nella costruzione della Grand Ethiopian Renaissance Dam, una delle principali infrastrutture energetiche del continente africano.

Dalla Dakar alla difesa: un modello industriale diversificato

Negli anni Ottanta ASTRA partecipa alla Rally Dakar, banco di prova significativo per le prestazioni dei propri mezzi pesanti offroad.

Accanto alle applicazioni civili, l’azienda sviluppa nel tempo anche una linea dedicata al settore della difesa, progettando veicoli logistici e tattici per operazioni in contesti complessi. Una diversificazione che rafforza la resilienza industriale del gruppo.

Un’eccellenza italiana nei mezzi pesanti offroad

Oggi ASTRA è riconosciuta a livello internazionale. E’ uno dei principali operatori nel segmento dei mezzi pesanti offroad. E presente in Africa, Medio Oriente, Asia e America Latina.

La capacità di operare in ambienti estremi, unita a una forte identità manifatturiera italiana, rappresenta uno dei fattori distintivi dell’azienda, che continua a presidiare un segmento altamente specializzato.

Il 2026 tra celebrazioni e sviluppo industriale

L’ottantesimo anniversario segna anche l’avvio di una serie di iniziative. Tutte dedicate alla valorizzazione della storia aziendale e del contributo allo sviluppo del settore.

Tra gli appuntamenti in calendario, la partecipazione a SaMoTer 2026, dove ASTRA presenterà le evoluzioni della gamma HDX, confermando il proprio impegno nell’innovazione dei mezzi pesanti offroad.

Prospettive: continuità e innovazione nei mezzi pesanti offroad

Guardando al futuro, ASTRA punta a rafforzare ulteriormente la propria presenza globale. Con investimenti in tecnologia e sviluppo prodotto.

In un mercato sempre più orientato a prestazioni, affidabilità e sostenibilità, i mezzi pesanti offroad restano il fulcro di una strategia industriale che coniuga tradizione e innovazione, consolidando il ruolo dell’azienda nel panorama internazionale.

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