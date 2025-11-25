ASSOTIR tutela gli autotrasportatori della GDO e apre il confronto
Un documento programmatico per migliorare sicurezza, trasparenza e rapporti nella GDO
ASSOTIR tutela gli autotrasportatori della GDO chiedendo sicurezza, trasparenza e relazioni solide nella filiera della Grande Distribuzione Organizzata.
La Sezione Speciale GDO dell’associazione ha infatti approvato un documento programmatico pensato per avviare un confronto strutturato con i principali committenti del settore. Così da migliorare condizioni operative e rapporti imprenditoriali.
Il testo nasce dalla volontà di superare criticità ormai consolidate. Ciò perché l’organizzazione rileva che l’attuale ricerca di efficienza massima spesso non considera gli aspetti legati alla tutela degli operatori.
Perché ASSOTIR tutela gli autotrasportatori della GDO
Federico Di Carlo, imprenditore e Responsabile Nazionale della Sezione GDO di ASSOTIR, ricorda che la Grande Distribuzione Organizzata rappresenta un comparto essenziale dell’economia nazionale.
Infatti, gestisce gran parte dell’approvvigionamento del Paese e coinvolge direttamente migliaia di autotrasportatori. I quali garantiscono quasi metà del parco veicolare italiano.
Tuttavia, secondo l’associazione, il settore tende a imporre logiche unilaterali. Questo accade perché non riconoscono pienamente il ruolo centrale di chi movimenta e consegna le merci.
Proprio per questo, il nuovo documento propone un cambio qualitativo nei rapporti. Affinché le offerte di trasporto risultino coerenti con i Valori di riferimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Inoltre, ASSOTIR sottolinea l’urgenza di rispettare gli standard di sicurezza nei punti vendita. Elemento decisivo per tutelare lavoratori e aziende.
Claudio Donati, Segretario Generale, afferma che tali necessità vengono spesso ignorate. Persino quando entrano in conflitto con valori primari come la sicurezza o la trasparenza del mercato.
Come ASSOTIR tutela gli autotrasportatori della GDO nella filiera
Il documento di ASSOTIR si articola in otto punti e punta a una maggiore responsabilità condivisa tra committenti e vettori. Pertanto, propone rapporti contrattuali equilibrati, basati su un reciproco riconoscimento di ruolo. Così da costruire relazioni imprenditoriali sostenibili nel tempo.
Inoltre, l’associazione ritiene fondamentale rafforzare il dialogo con realtà come Federdistribuzione. La quale è già stata coinvolta in un primo incontro avvenuto a settembre.
ASSOTIR auspica ora un confronto continuativo. Con l’obiettivo di migliorare l’intera filiera della GDO nell’interesse comune. Infatti, solo una piena collaborazione tra tutti i soggetti potrà garantire sicurezza, efficienza, qualità del servizio e condizioni operative rispettose del valore del lavoro svolto dagli autotrasportatori.
