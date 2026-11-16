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Assotir cambia guida e rilancia la battaglia per un autotrasporto più tutelato: Federico Di Carlo è il nuovo presidente dell’associazione, eletto all’unanimità dall’Assemblea nazionale riunita a Roma il 13 novembre 2026. L’annuncio, arrivato il 16 novembre, segna un passaggio importante dopo i 17 anni di presidenza di Anna Vita Manigrasso.

Assotir, chi è Federico Di Carlo

Romano, 53 anni, Di Carlo conosce il settore dall’interno. Da oltre trent’anni lavora nell’autotrasporto e dirige un’impresa specializzata nella distribuzione per la grande distribuzione organizzata. Un’esperienza sul campo che si affianca all’impegno associativo: dal 2021 siede nel Consiglio di presidenza di Assotir ed è responsabile nazionale della sezione GDO.

La sua elezione arriva nel segno della continuità, ma con l’intenzione di dare impulso alle battaglie dell’associazione.

Costi minimi, la priorità del mandato

Il primo punto dell’agenda è il ripristino dei costi minimi della sicurezza. Per Di Carlo, la questione deve tornare al centro del confronto sul futuro dell’autotrasporto. Non è soltanto un tema economico: riguarda il valore riconosciuto al lavoro delle imprese e le condizioni in cui operano.

Nella filiera della distribuzione, dove tempi, organizzazione e margini incidono sulla vita quotidiana delle aziende, la richiesta è chiara: riconoscere il lavoro dell’autotrasporto senza lasciare che gli squilibri della catena ricadano sui vettori.

Accanto a questo obiettivo, il neo presidente mette la lotta all’intermediazione parassitaria, indicata come uno dei fattori che penalizzano il comparto. Due fronti che delineano fin da subito la direzione del mandato.

Assotir dopo Manigrasso: continuità e nuove battaglie

Nel suo primo intervento, Di Carlo ha ringraziato l’Assemblea per la fiducia e Anna Vita Manigrasso per il lavoro svolto in 17 anni alla guida dell’organizzazione.

«Raccolgo questo testimone con l’impegno di non disperdere il grande lavoro svolto, ma di proseguirlo con rinnovata energia», ha dichiarato.

E sulle priorità non lascia spazio a dubbi: «Le nostre priorità restano chiare: riporteremo al centro dell’agenda il ripristino dei costi minimi della sicurezza e combatteremo senza tregua l’intermediazione parassitaria che danneggia il nostro comparto».

Una nuova fase per l’autotrasporto

La presidenza Di Carlo parte quindi da due impegni precisi. Ora l’attenzione si sposta sul percorso con cui Assotir proverà a trasformare queste priorità in iniziative concrete, dando voce alle imprese che ogni giorno affrontano le difficoltà del trasporto merci.