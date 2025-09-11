CAMION

L’Assemblea generale dell’Associazione europea degli autotrasportatori UETR (Union Européenne des Transporteurs Routiers) ha nominato Alexis Gibergues, presidente dell’associazione francese degli autotrasportatori OTRE (Organisation des Transporteurs Routiers Européens), nuovo presidente dell’UETR.

Passaggio di consegne alla guida dell’UETR

Alexis Gibergues succede a Julio Villaescusa, presidente della federazione spagnola FENADISMER, che ha completato il suo mandato dopo aver guidato con impegno e dedizione.

Sotto la presidenza del Sig. Villaescusa, l’UETR ha rafforzato il suo ruolo di portavoce delle piccole e medie imprese di autotrasporto in Europa, consolidando la rappresentanza del settore a livello europeo.

Le parole del nuovo presidente UETR Alexis Gibergues

Accettando la nomina, Alexis Gibergues ha dichiarato:

“Sono onorato di assumere questa responsabilità in un momento così cruciale per il trasporto su strada europeo. Il nostro settore sta affrontando sfide importanti nei settori della transizione verde e tecnologica, della forza lavoro, della concorrenza leale e dell’armonizzazione. Non vedo l’ora di proseguire l’eccellente lavoro svolto da Julio Villaescusa e di collaborare con tutti i membri dell’UETR per garantire che i piccoli e medi autotrasportatori rimangano al centro dell’economia e della mobilità europea”.

Impegno per il futuro dell’autotrasporto

I membri hanno ringraziato calorosamente Julio Villaescusa per il suo eccezionale contributo e hanno espresso pieno sostegno ad Alexis Gibergues nel suo nuovo incarico.

L’Assemblea generale ha ribadito l’impegno dell’UETR a collaborare strettamente con le istituzioni e le parti interessate dell’Unione europea, con l’obiettivo di costruire un settore dell’autotrasporto sostenibile, innovativo e competitivo, in grado di tutelare il futuro delle piccole e medie imprese.

