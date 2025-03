CAMION

Come funziona la nuova constatazione amichevole digitale

Entra in vigore la nuova denuncia di sinistro (constatazione amichevole) digitale, ecco cosa cambia e come funziona.

Con l’entrata in vigore del Regolamento IVASS n. 56 del 25 marzo 2025, la denuncia di sinistro dell’assicurazione diventa digitale.

La denuncia di sinistro in caso di incidente non avverrà più esclusivamente tramite moduli cartacei, ma potrà essere effettuata anche online, con la possibilità di firma digitale il documento attraverso la firma elettronica avanzata (FEA).

Vediamo come come funziona la nuova denuncia di sinistro digitale e i vantaggi.

Cosa cambia per assicurazione e denuncia di sinistro digitale

Le compagnie di assicurazione dovranno offrire un servizio online per la compilazione e la trasmissione del modulo di denuncia di sinistro digitale in caso di incidente.

L’adozione della denuncia di sinistro digitale semplifica e velocizza l’intero processo, eliminando la necessità di ricorrere alla carta e alla firma manuale. Questa modalità migliora l’efficienza nella gestione dei sinistri e garantisce una maggiore trasparenza nella raccolta delle informazioni.

Denuncia di sinistro digitale: le compagnie di assicurazione dovranno mettere a disposizione delle applicazioni informatiche che permetteranno ai clienti di compilare e inviare, dopo l’incidente, la denuncia di sinistro online, direttamente dal proprio dispositivo mobile o via web.

Firma elettronica avanzata (FEA): la denuncia di sinistro digitale prevede che il modulo digitale sia firmato con firma elettronica avanzata, un sistema sicuro che rispetta le normative europee in materia di identificazione elettronica.

Eliminazione della carta: la carta lascia il posto al digitale, eliminando la necessità di compilare e firmare manualmente i moduli cartacei, riducendo così i tempi di gestione dei sinistri e migliorando l’efficienza complessiva.

Nuova denuncia di sinistro digitale

La digitalizzazione della denuncia di sinistro in caso di incidente porta con sé numerosi vantaggi.

Denuncia semplice e veloce: il processo di denuncia di sinistro diventa più rapido grazie alla possibilità di compilare il modulo online in tempo reale, con il supporto delle applicazioni informatiche delle assicurazioni. Inoltre, la trasmissione immediata delle informazioni facilita una gestione più rapida del sinistro.

Meno della burocrazia: il modulo di denuncia digitale comporta meno documentazione cartacea, riduce gli errori manuali e la possibilità di smarrimenti. Il modulo elettronico sarà facilmente accessibile sia per il conducente che per l’assicurazione.

Maggiore efficienza nella gestione dei sinistri: le informazioni contenute nella denuncia di sinistro digitale saranno immediatamente disponibili per l’assicurazione, che potrà elaborare la pratica in tempi più brevi. Inoltre, le compagnie assicurative potranno archiviare i dati in modo più sicuro e conforme alle normative sulla privacy.

Quando entrerà in vigore?

Le compagnie di assicurazione hanno 12 mesi a partire dalla pubblicazione del regolamento per adeguarsi alla nuova normativa e mettere a disposizione dei propri clienti il servizio di denuncia digitale. Questo periodo di transizione darà il tempo necessario per implementare le tecnologie e formare il personale.

Come funziona la nuova denuncia digitale?

Compilazione digitale: il modulo di denuncia digitale in caso di incidente può essere compilato direttamente tramite le applicazioni fornite dalle compagnie di assicurazione, sia da desktop che da mobile. Firma elettronica: una volta completato, il modulo sarà firmato elettronicamente dal conducente o dal proprietario del veicolo, utilizzando una firma elettronica avanzata. Trasmissione telematica: il modulo firmato digitalmente sarà inviato in tempo reale all’assicurazione, che procederà con la gestione del sinistro. Conservazione sicura: il documento sarà archiviato in formato elettronico, garantendo la conservazione a lungo termine e l’accessibilità per eventuali verifiche future.

