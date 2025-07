CAMION

Abolito il limite di 25 ore di sosta per i camion nelle aree sosta mezzi pesanti in Danimarca, una delle norme più discusse in ambito europeo nel settore dell’autotrasporto.

A partire dal 1° gennaio 2026, non sarà più in vigore il limite di 25 ore di sosta per i camion nelle aree sosta mezzi pesanti lungo la rete autostradale nazionale.

La decisione è stata ufficializzata dal Ministero dei Trasporti danese, che ha riconosciuto l’inefficacia della norma sia in termini di controllo che di equità nei confronti degli autisti e delle aziende di autotrasporto.

Aree sosta mezzi pesanti con limite di 25 ore per i camion

Introdotta nel luglio 2018, la norma prevedeva che i camion non potessero sostare per più di 25 ore consecutive nelle zone pubbliche. Tale misura intendeva contrastare fenomeni di dumping sociale e presunte forme di stazionamento permanente, ma nella pratica ha avuto effetti negativi:

ha impedito agli autisti di effettuare il riposo settimanale regolare previsto dalla normativa europea;

di effettuare il riposo settimanale regolare previsto dalla normativa europea; ha generato un aumento delle multe , anche fino a 400 euro, per soste superiori al limite consentito;

, anche fino a 400 euro, per soste superiori al limite consentito; ha spostato il problema della sosta su strade locali non attrezzate;

ha colpito indiscriminatamente sia aziende danesi sia operatori stranieri dell’autotrasporto.

Aree sosta mezzi pesanti: dal 2026 il controllo torna alla polizia

Con l’abrogazione del limite di 25 ore di sosta per i camion, la supervisione delle aree parcheggio per i camion sarà nuovamente affidata alla polizia danese a partire dal 2026.

Fino ad allora, la competenza resterà in capo all’Agenzia danese per la circolazione stradale.

L’eliminazione del limite consentirà agli autisti di camion di effettuare soste più lunghe, in linea con le disposizioni europee, senza incorrere in sanzioni o dover ricorrere a soluzioni logistiche inefficaci.

Autisti di camion: sicurezza e rispetto tempi di riposo

Il ritorno alla piena disponibilità delle aree sosta mezzi pesanti rappresenta un miglioramento concreto per gli autisti, che potranno:

svolgere i riposi settimanali regolari direttamente nelle aree autostradali;

direttamente nelle aree autostradali; evitare spostamenti forzati e situazioni di insicurezza;

contare su aree adeguate al recupero psicofisico.

Dal punto di vista dell’autotrasporto, la misura permetterà una pianificazione logistica più efficiente. Contribuirà, inoltre, a ridurre il rischio di infrazioni involontarie ai regolamenti europei sui tempi di guida.

