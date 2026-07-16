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I camionisti in Germania fanno i conti con aree di sosta spesso sporche e poco sicure. Il nuovo test ADAC, condotto su 50 aree di sosta non presidiate lungo le principali autostrade tedesche, mostra un netto peggioramento rispetto al 2022.

Quasi un’area di sosta su due non ha raggiunto una valutazione sufficiente. Il problema riguarda direttamente anche l’autotrasporto italiano, perché la Germania rappresenta uno dei principali corridoi europei per il traffico delle merci.

Aree di sosta per i camion in forte peggioramento

Secondo il test, il 64% delle aree di sosta e parcheggio controllate ha ottenuto risultati peggiori rispetto a quattro anni fa. Soltanto l’8% è migliorato.

Nel 2022, il 40% delle aree di sosta aveva ricevuto un giudizio “buono”. Nel 2026 la percentuale è scesa al 18%. Nessuna struttura ha raggiunto la valutazione massima.

Anche gli utenti confermano il peggioramento. Il 42% degli intervistati si dichiara insoddisfatto e un utente su tre ritiene che pulizia e condizioni generali siano peggiorate.

Camionisti alle prese con bagni sporchi o chiusi

I servizi igienici rappresentano la criticità principale. Il 62% delle aree controllate ha ricevuto un giudizio insufficiente o gravemente insufficiente per le condizioni dei bagni.

In diverse strutture le toilette erano chiuse, nonostante fossero segnalate lungo l’autostrada. Spesso mancavano sia gli avvisi sia soluzioni alternative.

Nelle toilette aperte sono stati trovati rubinetti guasti, cabine non chiudibili, assenza di sapone, carta igienica e sistemi per asciugare le mani.

Per i camionisti, che devono organizzare le soste rispettando i tempi di guida e riposo, trovare servizi inutilizzabili rappresenta un problema concreto. Il 92% degli utenti considera infatti la pulizia dei bagni uno dei requisiti più importanti.

Parcheggi per camion poco illuminati e sicurezza insufficiente

La situazione dei parcheggi è leggermente migliore, ma restano gravi criticità. In molte aree mancano spazi adeguati per veicoli lunghi, rimorchi e mezzi pesanti.

Nel 54% dei parcheggi per automobili e camion, l’illuminazione notturna è stata giudicata insufficiente. Una condizione che aumenta la percezione del rischio di furti, intrusioni e danneggiamenti.

In otto strutture sono stati trovati anche veicoli abbandonati, che occupano spazio e rendono più difficili le manovre.

Vandalismo in 48 aree su 50

Graffiti, adesivi, cartelli illeggibili e attrezzature danneggiate erano presenti in 48 delle 50 aree esaminate.

Il degrado non è soltanto un problema estetico. Strutture abbandonate e poco controllate riducono la sicurezza percepita dai camionisti, soprattutto durante le soste notturne.

Il test ADAC evidenzia quindi la necessità di maggiori investimenti nella pulizia, nell’illuminazione, nella manutenzione e nei controlli. Aree di sosta sicure e dignitose sono indispensabili per tutelare i camionisti e garantire un autotrasporto europeo più efficiente.

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