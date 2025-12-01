Aree di sosta per camion con 3 giorni gratis in Veneto
Le aree di sosta sono a Spinea e Preganziol con prenotazione via app, servizi e sicurezza
Due nuove aree di sosta per camion lungo il Passante di Mestre garantiscono fino a tre giorni di parcheggio gratuito e servizi dedicati agli autotrasportatori. Gli spazi migliorano la sosta obbligatoria dei mezzi pesanti e offrono un livello elevato di sicurezza.
Aree di sosta per camion 3 giorni gratis a Spinea e Preganziol
Le due strutture, realizzate da Concessioni Autostradali Venete, si trovano presso le uscite di Spinea e Preganziol. Restano aperte 24 ore su 24. Inoltre, sono recintate e videosorvegliate, così la permanenza dei camionisti avviene in un contesto controllato.
I servizi includono docce con acqua calda, servizi igienici e un’area ristoro con distributori automatici. È disponibile anche il wi-fi gratuito. Le telecamere trasmettono le immagini al Centro Operativo CAV, quindi la sorveglianza resta costante.
Prenotazione parcheggio camion tramite app
L’accesso alle aree di sosta per camion è gratuito tramite prenotazione nella app Secure Park. I mezzi possono sostare fino a tre giorni consecutivi. Tuttavia, i camion che trasportano merci pericolose non possono entrare, perché le norme di sicurezza impongono limitazioni.
Le due strutture sono operative dal 10 novembre e rispondono alla necessità di soste sicure lungo il Passante di Mestre. Inoltre, semplificano la pausa dei camionisti grazie ai servizi disponibili e alla presenza di un ambiente controllato.
