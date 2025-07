CAMION

La nuova area è esclusiva per mezzi pesanti, ecco dove e quando sarà attiva

Il Comune di Imperia ha istituito una nuova area di sosta e parcheggio per mezzi pesanti e autisti. E’ istituita lungo via Argine Destro, nella zona di Barcheto, nel tratto compreso tra il civico 513 e il civico 593 con l’ordinanza dirigenziale n. 293 del 17 luglio 2025.

La nuova aera di sosta e parcheggio risponde all’esigenza di regolare la presenza dei mezzi pesanti sul territorio urbano. Offre agli autisti e ai mezzi pesanti uno spazio sicuro, dedicato e conforme al Codice della Strada.

Nuova area di sosta e parcheggio per mezzi pesanti e autisti

L’area di sosta e parcheggio per mezzi pesanti e autisti sarà realizzata sul lato levante di via Argine Destro, con disposizione parallela all’asse stradale.

L’accesso sarà esclusivamente riservato ai mezzi pesanti: autocarri, autosnodati, complessi veicolari.

L’area di sosta per mezzi pesanti e autisti rappresenta una risposta concreta per gli operatori del trasporto merci. Una soluzione pratica e regolamentata per le esigenze del settore dell’autotrasporto.

Sul lato opposto della strada viene realizzato un attraversamento pedonale, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza dei pedoni che transitano nell’area interessata.

Sosta regolamentata per i mezzi pesanti dell’autotrasporto

La nuova area di sosta e parcheggio per mezzi pesanti e autisti serve a conciliare le esigenze della logistica e del traffico merci con la sicurezza e l’accessibilità del contesto cittadino.

L’intervento è predisposto dal Settore Polizia Municipale e Sicurezza Urbana. L’Assessore alla viabilità Antonio Gagliano ha individuato nel tratto di via Argine Destro un’area idonea per ospitare la sosta dei mezzi e gli autisti dell’autotrasporto professionale.

La destinazione esclusiva ai camion permette di ridurre i rischi legati alla sosta incontrollata e favorire un miglior equilibrio tra traffico dei mezzi pesanti e mobilità locale.

L’area di sosta e parcheggio per mezzi pesanti e autisti consente inoltre agli operatori logistici e agli autisti di avere un punto di riferimento preciso, evitando soste improvvisate o sanzionabili.

Quando sarà attivata l’area di sosta per mezzi pesanti

L’attivazione dell’area di sosta e parcheggio per mezzi pesanti e autisti sarà effettiva a partire dal posizionamento della segnaletica verticale prevista dall’ordinanza.

