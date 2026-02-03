CAMION

Servizi dedicati, standard Gold e posizione strategica tra A21 e A26

Ad Alessandria è in progetto una area di sosta e parcheggio mezzi pesanti ad Alessandria. L’intervento rientra nel piano Nection e prevede la realizzazione di un parcheggio dedicato ai camion nell’area di Castelceriolo, tra il casello di Alessandria Est e la zona industriale.

La struttura è pensata per ospitare la sosta dei mezzi pesanti in un punto già interessato da un intenso traffico merci, oggi privo di spazi attrezzati. In particolare nei punti dove oggi la sosta avviene spesso in condizioni non adeguate.

Il progetto prevede spazi controllati per i camion. Una misura pensata per ridurre i rischi legati ai furti di carico. Allo stesso tempo, per migliorare le condizioni di lavoro dei conducenti.

Nuova area di sosta per mezzi pesanti tra A21 e A26

La nuova area di sosta e parcheggio mezzi pesanti ad Alessandria sorgerà lungo l’autostrada A21/E70. Sarà realizzata in prossimità dello svincolo con la A26/E25.

La scelta è legata alla posizione. Il punto intercetta i flussi di traffico merci che attraversano il Piemonte. Collega il sistema produttivo del Nord Italia con le principali direttrici verso il Nord Europa.

L’area sorgerà a ridosso del casello di Alessandria Est e della zona industriale. Una collocazione funzionale per chi percorre tratte medio-lunghe. E per chi necessita di una sosta sicura prima di riprendere il viaggio.

Capienza e sicurezza: oltre 300 camion e standard Gold

L’intervento, illustrato in Commissione Sviluppo del Territorio, prevede un’area di circa 75 mila metri quadrati e un parcheggio con 352 posti riservati ai camion. Sono previsti stalli dedicati a esigenze specifiche:

9 per mezzi che trasportano sostanze infiammabili

8 per trasporto di merci pericolose

10 per trasporto di beni alimentari, con colonnine elettriche per mantenere attivi i sistemi di refrigerazione

Il parcheggio sarà certificato Gold secondo gli standard europei per le aree di sosta sicure, con particolare attenzione alla tutela di conducenti, veicoli e merci.

Area di sosta e parcheggio mezzi pesanti ad Alessandria: servizi per autotrasportatori e utenti

Accanto agli stalli camion è prevista una palazzina di circa 1.700 mq, con servizi aperti anche al pubblico. Per gli autotrasportatori saranno disponibili spazi pensati per la sosta “vera”, non solo per il parcheggio:

ristorazione con 120 coperti

minimarket

lavanderia

uffici

aree dedicate ai conducenti (docce, spogliatoi, relax)

Il progetto comprende anche 91 posti auto, di cui 59 fruibili dalla popolazione, oltre a colonnine di ricarica e stalli riservati a persone con disabilità.

Viabilità e compensazioni ambientali

Tra gli interventi collegati rientrano lavori di miglioramento sulla strada provinciale 82, con asfaltature e rifacimento del manto. Sul fronte ambientale sono previste nuove aree verdi e opere di compensazione: piantumazioni e rinfoltimenti a nord dello scalo ferroviario (circa 30.000 mq) e forestazione in un’area vicina al parcheggio (circa 5.700 mq).

Il ruolo di Padrosa e la rete Nection

A realizzare l’infrastruttura sarà la società spagnola Padrosa, attiva nel settore trasporti e logistica e promotrice della rete europea Nection, con un piano di investimenti dedicato a nuove aree di sosta sicure lungo i principali corridoi continentali.

Perché questa infrastruttura conta

La nuova area di sosta e parcheggio mezzi pesanti ad Alessandria punta a colmare un vuoto reale: parcheggi protetti, servizi adeguati e una gestione più moderna della sosta. Un intervento che, oltre alla logistica, impatta su sicurezza, vivibilità e organizzazione dei flussi in un punto nevralgico del territorio.

Leggi anche: Parcheggio camion: aperte due nuove aree di sosta sulla A4 in Veneto