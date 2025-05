CAMION

Gli autisti possono trovare soste garantite anche in aree a traffico intenso

Un nuovo sistema digitale per prenotare l’area di sosta per camion e autisti di mezzi pesanti in tutta Europa.

SNAP risponde a una delle principali emergenze dell’autotrasporto in Europa, ovvero, la mancanza di aree di sosta e parcheggio sicure e organizzate per i mezzi pesanti. ‎

Grazie a questa funzionalità, disponibile sulla piattaforma web SNAP e sull’app Intruck, i gestori di flotte di camion e gli autisti di mezzi pesanti possono prenotare in anticipo un un’area di sosta e parcheggio per camion, migliorando la pianificazione dei viaggi, il rispetto delle normative europee sui tempi di guida e riposo, e soprattutto il benessere sul lavoro.

Area di sosta per camion e autisti di mezzi pesanti

Il servizio arriva in un momento critico per l’autotrasporto europeo. Segnato da una cronica carenza di aree di sosta per camion e da una crescente pressione normativa.

Associazioni come l’IRU hanno più volte segnalato come la scarsità di parcheggi sicuri impedisca agli autisti di mezzi pesanti di rispettare le regole UE, esponendoli a sanzioni e stress.

“Con oltre 200.000 autisti registrati e partnership con più di 800 siti, SNAP garantisce controllo, efficienza e sicurezza per ogni area di sosta per camion e autisti di mezzi pesanti”, ha dichiarato Matthew Bellamy, CEO di SNAP.

Prenotazione area di sosta per camion e autisti di mezzi in Europa

Il sistema SNAP consente di prenotare un’area di sosta per camion e autisti di mezzi pesanti in modo semplice e intuitivo, sia tramite sito che app. Tra i vantaggi:

Prenotazione anticipata del parcheggio camion

Visibilità in tempo reale degli arrivi

Gestione dinamica dei posti disponibili

Migliore utilizzo della rete di assistenza

Maggiore sicurezza per gli autisti di mezzi pesanti

Negli ultimi sei mesi, le prenotazioni dei parcheggi per camion sulla rete SNAP sono cresciute del 6%, a conferma di una domanda reale da parte dell’intero settore dell’autotrasporto.

Perché prenotare in anticipo l’area di sosta per i camion

Con la possibilità di riservare una area di sosta per camion e autisti di mezzi pesanti lungo i principali corridoi merci europei, SNAP punta a fluidificare la circolazione dei camion, evitando congestioni e perdite di tempo. Questo si traduce in:

Percorsi più prevedibili

Tempi di riposo più sicuri

Maggiore rispetto della normativa

Riduzione dei rischi per gli autisti di mezzi pesanti

Efficienza operativa nell’autotrasporto

Un servizio per gli autisti di mezzi pesanti

Il sistema di prenotazione si integra in modo fluido con i siti dei partner SNAP. Offre aree di sosta per camion su misura per le esigenze del settore autotrasporto.

Gli autisti di mezzi pesanti possono così trovare soste garantite, anche in aree a traffico intenso, e le flotte possono gestire meglio i tempi e i costi.

I grandi operatori della logistica hanno già mostrato interesse nel sistema SNAP, che consente una gestione più intelligente dei camion in sosta.

Camion e autisti più sicuri

E’ questa la promessa di SNAP per un autotrasporto moderno, efficiente e sicuro. Una soluzione digitale concreta per chi lavora ogni giorno su strada e ha bisogno di soste prevedibili e sicure.

L’autotrasporto europeo si evolve grazie alla tecnologia: più sicurezza, più efficienza, più rispetto delle regole. E tutto parte da un semplice clic per prenotare un parcheggio per camion.

