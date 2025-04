CAMION

Aperta la nuova area di sosta a Livorno per camion, autisti di mezzi pesanti e per il mondo dell’autotrasporto.

Inaugurata la nuova area di sosta per camion, autisti di mezzi pesanti a Livorno nel cuore dell’Interporto Toscano Amerigo Vespucci. Il nuovo Truck Village: una moderna area di sosta per camion e autisti di mezzi pesanti, pensata per offrire sicurezza, comfort e servizi di alta qualità.

L’area di sosta a Livorno per camion e autisti di mezzi pesanti, si trova lungo la strada FI-PI-LI, in prossimità dello svincolo Interporto Ovest, in una posizione strategica per i flussi logistici del Centro Italia e del porto di Livorno.

Nuova area di sosta per camion e autisti di mezzi pesanti

L’area di sosta Truck Village si estende su 30.000 mq e dispone di 200 stalli per mezzi pesanti, tutti in area videosorvegliata 24/7 e con elevati standard di sicurezza e illuminazione. L’infrastruttura è integrata nel programma europeo PASS4CORE, cofinanziato dalla Commissione Europea attraverso il CEF-Transport, e risponde ai più moderni requisiti SSTPA per le aree di sosta sicure per camion e autisti di mezzi pesanti.

Servizi per gli autisti di mezzi pesanti: comfort, sicurezza e assistenza

Pensato per migliorare concretamente le condizioni di lavoro nel settore dell’autotrasporto, l’area di sosta Vespucci Truck Village offre una gamma completa di servizi per gli autisti di mezzi pesanti:

Servizi igienici sempre accessibili e ben curati

sempre accessibili e ben curati Docce spaziose e pulite , per una sosta rigenerante

, per una sosta rigenerante Area relax con snack, caffè e connessione Wi-Fi gratuita

con snack, caffè e connessione Lavanderia rapida e comoda

e comoda Officina meccanica per interventi e riparazioni sul posto

per interventi e riparazioni sul posto Pesa certificata , per ottenere il documento in 2 minuti

, per ottenere il documento in 2 minuti Distributore carburanti 24/7

Motel con camere accoglienti

con camere accoglienti Ristorante (presto disponibile)

Come funziona l’area di sosta per camion e autisti di mezzi pesanti Truck Village

Il funzionamento è semplice e pensato per garantire rapidità e praticità:

Prendi il ticket all’ingresso Fai la tua sosta in sicurezza Paga alla cassa automatica (solo carte e Bancomat) Esci con tranquillità, hai 15 minuti di tempo dopo il pagamento

Area di sosta per autotrasporto e logistica più sostenibili

L’area di sosta per camion e autisti di mezzi pesanti Vespucci Truck Village si inserisce nella rete europea delle aree di sosta sicure e certificate, progettate per contrastare il fenomeno delle soste improvvisate e aumentare la sicurezza del trasporto merci su gomma. In Europa mancano oltre 100.000 parcheggi notturni per camion, e in Italia ne servirebbero almeno 40.000 in più entro il 2030.

Secondo le normative europee, le aree di sosta devono garantire:

videosorveglianza H24

servizi igienici separati per genere

illuminazione costante

personale presente o accesso controllato

connettività e ristorazione continua

L’area di sosta per camion e autisti di mezzi pesati Truck Village dell’Interporto Toscano rappresenta un modello all’avanguardia che risponde pienamente a questi standard.

Un impegno concreto per il futuro dell’autotrasporto

Durante l’inaugurazione, Monica Bellandi, Presidente dell’Interporto Toscano Vespucci, ha sottolineato l’importanza dell’infrastruttura per l’autotrasporto e la logistica:“Situato all’interno dell’Interporto Toscano, in una posizione strategica per i flussi logistici del Centro Italia e del porto di Livorno, il Vespucci Truck Village non è solo un’area di sosta, ma un nuovo modello di infrastruttura: un punto di riferimento per sicurezza e attenzione al benessere di chi ogni giorno garantisce la mobilità delle merci”

Anche Raffaello Cioni, Amministratore Delegato dell’Interporto Toscano Vespucci, ha evidenziato il valore strategico del progetto:“Pensare le aree di sosta come aree confortevoli e di qualità significa contribuire a rendere più sostenibile e sicuro il lavoro degli autotrasportatori ed efficiente il trasporto delle merci.”

Una visione europea per il trasporto merci

L’area di sosta per camion e autisti di mezzi pesanti Truck Village è un tassello fondamentale nella costruzione della rete TEN-T, al servizio dell’autotrasporto, del traffico merci nazionale e internazionale e del porto di Livorno. Alla cerimonia erano presenti autorità locali, regionali e rappresentanti delle istituzioni europee, tra cui:

Luciano Guerrieri – Commissario AdSP Mar Tirreno Settentrionale

Sara Paoli – Sindaca di Collesalvetti

Luca Salvetti – Sindaco di Livorno

Eugenio Giani – Presidente Regione Toscana

Con l’area di sosta Vespucci Truck Village, l’Interporto Toscano Amerigo Vespucci dimostra che è possibile conciliare logistica efficiente, rispetto per il lavoro degli autisti, e transizione sostenibile dei trasporti di merce. Un esempio concreto di come le aree di sosta possano diventare infrastrutture strategiche per il futuro dell’autotrasporto.

