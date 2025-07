CAMION

ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica) ha dato vita alla nuova sezione Allestimenti Veicoli Industriali.

L’iniziativa risponde all’esigenza crescente di riconoscere e valorizzare le imprese che si occupano dell’allestimento di veicoli speciali. Una decisione importante per un comparto chiave del trasporto su gomma italiano.

Allestimenti veicoli industriali speciali: “abito su misura” per ogni veicolo

Ogni veicolo industriale speciale, per operare in maniera efficiente, necessita di un allestimento su misura. Dai mezzi refrigerati per il trasporto di alimenti e farmaci, ai telonati, ai veicoli con gru e casse mobili. Ogni soluzione è progettata per adattarsi perfettamente alla funzione richiesta.

Ed è proprio per dare voce a questa importante specializzazione che ANFIA ha istituito una sezione dedicata, inserita all’interno del Gruppo Costruttori.

Alla guida della nuova Sezione Allestimenti, per il quadriennio 2025-2028, è stato nominato presidente Andrea Perone, titolare di Officine Cristallo e da anni figura di riferimento nel mondo degli allestimenti.

L’importanza strategica degli allestimenti

Secondo Andrea Perone di ANFIA, nel settore gli allestimenti rivestono un’importanza strategica. Sono paragonabili a un vestito su misura per i veicoli e costituiscono un elemento chiave per ogni tipologia di trasporto.

Dalle gru caricatrici ai veicoli refrigerati per il trasporto di alimenti o farmaci, ogni allestimento nasce per rispondere a esigenze operative specifiche e garantire la massima efficienza.

Allestimenti, la nuova sezione ANFIA per dare visibilità al comparto

La costituzione della nuova sezione nasce da un progetto avviato all’interno della sezione Gru di ANFIA, dove era evidente la necessità di professionalizzare il mondo dell’allestimento, inteso non solo come assemblaggio di gru ma anche di altre attrezzature sui veicoli industriali.

Il lavoro ha portato non solo alla costituzione del nuovo ramo associativo, ma anche alla stesura di una norma tecnica fondamentale per il settore.

Questa visione ha spinto gli allestitori a collaborare attivamente con ANFIA nella redazione di una norma tecnica che definisce le competenze del settore: la UNI 11970:2025, pensata per qualificare professionalmente installatori e collaudatori di gru caricatrici su veicoli.

Norma UNI 11970:2025: nasce la figura professionale dell’allestitore certificato

La norma UNI 11970 del 2025, nell’ambito delle attività professionali non regolamentate, definisce i requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità che deve possedere un installatore di gru caricatrici su veicoli.

Una volta effettuato l’abbinamento tra la gru e il veicolo, è poi necessario collaudare il risultato, fase fondamentale del processo.

Il documento individua due figure professionali centrali:

L’installatore , che deve conoscere il veicolo, l’attrezzatura, le normative di riferimento e possedere competenze in meccanica, oleodinamica ed elettronica .

, che deve conoscere il veicolo, l’attrezzatura, le normative di riferimento e possedere competenze in . Il collaudatore, responsabile delle verifiche di sicurezza e delle tarature delle attrezzature installate.

Tecnologia e sostenibilità: le nuove frontiere degli allestimenti

L’evoluzione degli allestimenti è costante, spinta da esigenze di sicurezza, produttività e sostenibilità. I nuovi sistemi elettronici consentono di ridurre progressivamente i possibili errori degli operatori. Inoltre, alcune tecnologie permettono la connessione remota delle attrezzature, facilitando la pianificazione dei lavori da parte delle aziende.

L’innovazione si estende anche all’ambito ambientale. Tecnologie avanzate consentono di realizzare allestimenti più leggeri e una corretta manutenzione riduce la frequenza della sostituzione dell’olio, con benefici in termini ambientali ed economici.

Un settore strategico da valorizzare

La nuova sezione allestimenti di ANFIA punta a dare visibilità a un mondo complesso e strettamente legato a quello dei costruttori di veicoli industriali.

L’allestimento è una combinazione tecnica in cui l’allestitore si pone come costruttore, integrando il veicolo con attrezzature specifiche. In questo contesto, l’allestitore opera come co-protagonista dell’efficienza logistica e della sicurezza operativa.

