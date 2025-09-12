CAMION

L’estate 2025 racconta un mercato dei veicoli industriali e degli autobus a due velocità in Italia.

Secondo i dati ANFIA, i camion (autocarri) crescono a luglio (+4,8%) ma rallentano ad agosto (-4%), gli autobus recuperano terreno (+27,7% in agosto dopo il -21,3% di luglio), mentre i veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi pesanti) proseguono in crescita costante (+15,2% a luglio e +9,9% ad agosto).

Camion (autocarri): luglio positivo, agosto in calo e trend annuo negativo

A luglio 2025 sono stati immatricolati 2.899 nuovi camion (autocarri) con portata oltre 3,5 tonnellate (+4,8% rispetto a luglio 2024). Ad agosto, invece, il dato scende a 1.333 unità (-4%).

Secondo i dati ANFIA, nel cumulato gennaio-agosto 2025, il settore registra 18.752 libretti, segnando -10,4% rispetto al 2024. Il calo interessa tutte le aree: Nord-Est -15,7%, Sud e Isole -11,1%, Nord-Ovest -7,9%, Centro -3,6%.

Per fasce di peso, solo i veicoli tra 3,5 e 5 tonnellate crescono (+123,5%), mentre tutti gli altri segmenti superiori a 5 tonnellate perdono tra il 10% e il 21%.

La suddivisione per tipologia evidenzia camion rigidi -4,2% e trattori stradali (tir) -16,2%.

Sul fronte alimentazione, il diesel resta dominante (18.011 unità, -11,5%), ma spiccano i camion elettrici, quasi triplicati (+196,9%), pur fermandosi al 2,6% del mercato.

Autobus: segnale positivo ad agosto ma -21% da inizio anno

Secondo i dati ANFIA il comparto autobus con ptt oltre 3,5 tonnellate chiude luglio a 527 unità (-21,3%), ma ad agosto risale a 327 immatricolazioni (+27,7%).

Il rimbalzo è diffuso: autobus e midibus turistici +114,3%, scuolabus +80%, minibus +27,6%, TPL +14,1%.

Da inizio 2025, tuttavia, il saldo resta negativo con 3.477 veicoli (-21% rispetto al 2024). Solo il segmento turistico è in crescita (+38,8%), mentre calano TPL (-30,6%), minibus (-34,6%) e scuolabus (-10,1%).

Sul fronte carburanti, gli autobus elettrici crescono del 90,3% (765 unità), mentre il diesel scende a 1.810 veicoli (-22,2%).

Veicoli trainati: crescita costante

I rimorchi e semirimorchi pesanti confermano un andamento positivo: 1.648 immatricolazioni a luglio (+15,2%) e 873 ad agosto (+9,9%), per un totale di 10.245 unità nei primi otto mesi (+9,1%).

A livello territoriale crescono Nord-Est (+15,9%), Nord-Ovest (+10,5%) e Sud e Isole (+9%), mentre il Centro segna -5,2%.

ANFIA: incentivi e biocarburanti per la transizione ecologica

Per Luca Sra, delegato ANFIA per il trasporto merci, è urgente attivare gli incentivi già previsti dalla legge di bilancio e varare un fondo pluriennale per veicoli di ultima generazione, premiando biocarburanti come biometano e HVO.

Paolo Marini, presidente della Sezione Autobus, lancia un allarme: la fine degli incentivi PNRR rischia di rallentare gli investimenti e di riportare il mercato indietro di anni, con conseguenze su occupazione e competitività.

