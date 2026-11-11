CAMION

Al via il Piano Neve Anas 2026-2027: 2.400 mezzi pronti, 600 aree di sosta per i camion.

Basta una nevicata intensa, magari nel momento sbagliato, per trasformare un viaggio ordinario in una lunga attesa. Sulle strade italiane l’inverno non è ancora entrato nel vivo, ma Anas ha già messo in campo il Piano Neve 2026-2027: un dispositivo nazionale pensato per affrontare gelo, precipitazioni e possibili blocchi della circolazione.

I numeri raccontano la dimensione dell’operazione: circa 2.800 persone, oltre 2.400 mezzi tra spargisale e sgombraneve e un presidio attivo giorno e notte. L’obiettivo è mantenere percorribili gli oltre 33.000 chilometri di strade e autostrade gestiti dalla società del Gruppo FS, intervenendo prima che le criticità diventino emergenze.

Dove il rischio neve è più alto

Non tutte le strade presentano gli stessi pericoli. Anas ha classificato circa 8.100 chilometri ad alto rischio neve, 7.700 a rischio medio e 11.800 a rischio basso. Una mappa operativa che serve a organizzare mezzi, uomini e interventi nei punti più vulnerabili.

Il coordinamento passa dalle strutture territoriali, dalle sale operative e dalla Sala Situazioni Nazionale, in collegamento con Prefetture, Forze dell’Ordine e Protezione Civile. Monitorare il traffico in tempo reale sarà decisivo soprattutto quando una nevicata improvvisa rischierà di rallentare interi collegamenti.

Camion, 600 aree di stazionamento e possibili limitazioni per la neve

Per gli autotrasportatori c’è un dato da segnare: Anas ha individuato circa 600 aree di stazionamento per i mezzi pesanti nelle zone maggiormente esposte alla neve. Serviranno a gestire le situazioni più delicate e a contenere le conseguenze di eventuali restrizioni al traffico.

Il punto più delicato resta la gestione dei camion: quando una strada viene rallentata o chiusa, anche pochi chilometri di coda possono pesare sui tempi di consegna e sulla sicurezza stradale.

In presenza di precipitazioni particolarmente forti potranno infatti scattare limitazioni temporanee alla circolazione. Per chi trasporta merci, questo significa una cosa concreta: controllare le condizioni del percorso prima di partire può evitare ore di fermo e ritardi nelle consegne.

Restano fondamentali anche pneumatici invernali o catene a bordo, dove previsti dalle specifiche ordinanze. Anas invita inoltre a verificare lo stato del veicolo, seguire le previsioni e consultare gli aggiornamenti sulla viabilità, compresi i messaggi dei pannelli stradali.

Il piano è pronto. La prova vera arriverà con le prime nevicate: lì si misurerà la capacità di tenere insieme sicurezza, mobilità e lavoro.