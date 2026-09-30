CAMION

Tasporti, cargo aereo, imprese e dialogo con operatori e ENAC

Cambio al vertice di ANAMA, l’Associazione Nazionale Agenti Merci Aeree affiliata a Fedespedi. Paolo Maderna, presidente e responsabile legale di Unitransports Spa, è stato eletto all’unanimità nuovo presidente per il triennio 2026-2029 dal Consiglio Direttivo riunito dopo l’Assemblea generale del 29 settembre a Milano.

Maderna succede ad Alessandro Albertini, che ha guidato ANAMA per due mandati, dal 2019 al 2026. Al suo fianco lavoreranno i nuovi vicepresidenti Lucia Padoan di D.B. Group SpA e Fabio Vescera di JAS Jet Air Service SpA.

Il nuovo Consiglio Direttivo di ANAMA

Oltre a Maderna, Padoan e Vescera, il Consiglio Direttivo comprende Simone Ghelardini di Savino Del Bene SpA, Katia Caccia di Vector SpA, Federico Fuochi di Logwin Air+Ocean Srl, Antonio Andrea Sulis di DHL Global Forwarding Italy SpA, Franco Becherini di EOL SpA e Guido Fornelli di Expotrans SpA.

Nel suo primo intervento da presidente, Maderna ha indicato tra le priorità la continuità con il lavoro svolto negli ultimi anni, il rafforzamento della rappresentanza delle imprese e un ascolto più diretto delle esigenze degli associati. Centrale anche il confronto con ENAC e con le organizzazioni del settore per sostenere la competitività del cargo aereo italiano e migliorare l’efficienza dei servizi.

Tra gli strumenti citati figura la nuova Carta dei Servizi, pensata per contribuire a rendere più chiaro ed efficace il rapporto tra operatori e stakeholder.

Chi è Paolo Maderna

Laureato in Gestione Aziendale all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Paolo Maderna guida Unitransports Spa dal 2019. Ha alle spalle oltre 25 anni di esperienza nell’azienda di famiglia, con un percorso concentrato in particolare sulle spedizioni aeree.

Nel tempo ha accompagnato la crescita di Unitransports da microimpresa a realtà strutturata e oggi ne è presidente e socio di maggioranza, con responsabilità nella direzione strategica.

Il nuovo presidente di ANAMA conosce inoltre da vicino il mondo associativo: è stato vicepresidente dell’associazione per quattro mandati, consigliere di ALSEA e Fedespedi e, a livello internazionale, chairman del World Freight Group dal 2008 al 2010. Attualmente siede nel Board del network come European Director.

L’elezione apre una nuova fase per ANAMA, chiamata nei prossimi tre anni a confrontarsi con trasformazioni operative, digitalizzazione e nuove esigenze della filiera. L’obiettivo dichiarato resta quello di consolidare il ruolo dell’associazione come interlocutore delle imprese del cargo aereo nazionale.

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